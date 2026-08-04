WhatsApp bllokon llogari në mbarë botën
Përdorues të shumtë të aplikacionit WhatsApp në vende të ndryshme të botës kanë raportuar se llogaritë e tyre janë bllokuar papritur.
Kompania Meta, pronare e aplikacionit, ka konfirmuar se është duke hetuar problemin dhe po punon për ta zgjidhur atë.
Sipas raportimeve, disa përdorues kanë humbur qasjen në llogaritë e tyre pa paralajmërim, ndërsa të tjerë kanë marrë njoftime se llogaritë janë pezulluar për shkak të aktiviteteve të dyshimta.
Ende nuk është bërë e qartë se çfarë e ka shkaktuar valën e bllokimeve, por dyshohet se problemi lidhet me sistemet automatike të sigurisë së WhatsApp-it, të cilat përdoren për të zbuluar spam-in, keqpërdorimet dhe aktivitetet e pazakonta.
Meta ka nisur punën për identifikimin e shkakut dhe rikthimin e qasjes për përdoruesit e prekur. Kompania u ka kërkuar përdoruesve që të ndjekin procedurat zyrtare të verifikimit në rast se llogaria e tyre është bllokuar gabimisht.
WhatsApp është një nga aplikacionet më të përdorura të komunikimit në botë, me miliarda përdorues, dhe çdo ndërprerje ose problem me llogaritë mund të prekë komunikimin personal dhe atë të biznesit në shkallë globale. /Telegrafi/