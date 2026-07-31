Rikthehet legjenda e muzikës digjitale Winamp
Legjenda e muzikës digjitale, Winamp po përgatitet për një rikthim të madh. Kompania ka njoftuar një bashkëpunim me platformën Deezer për të krijuar një shërbim të ri muzikor, i cili pritet të publikohet në vitin 2027.
Luajtësi i ri i Winamp do të jetë më shumë se një program klasik për dëgjimin e muzikës. Ai synon të kombinojë në një platformë të vetme muzikën në transmetim online (streaming), bibliotekat personale të përdoruesve, podkastet, radiot në internet dhe përmbajtjet e ruajtura në cloud.
Falë partneritetit me Deezer, Winamp do të ketë qasje në një katalog të gjerë muzikor dhe infrastrukturën e transmetimit, duke synuar të konkurrojë me platformat më të mëdha të muzikës online. Projekti synon të rikthejë identitetin klasik të Winamp-it, por duke e përshtatur atë me mënyrën moderne të konsumimit të muzikës.
Winamp ishte një nga programet më të njohura të fundit të viteve ’90 dhe fillimit të viteve 2000, duke u bërë simbol i epokës së skedarëve MP3. Programi fitoi famë për thjeshtësinë, shpejtësinë dhe mundësinë e personalizimit përmes "skin"-eve të ndryshme.
Versionet e reja të Winamp kanë nisur tashmë të rikthejnë disa prej funksioneve të tij, duke përfshirë mbështetjen për muzikë lokale, cloud, radio dhe podkaste. Kompania pas markës synon ta shndërrojë Winamp-in në një ekosistem më të gjerë për dëgjuesit dhe krijuesit e muzikës.
Dalja e versionit të ri të plotë është planifikuar për gjysmën e parë të vitit 2027, ndërsa mbetet për t’u parë nëse emri nostalgjik Winamp do të arrijë të rikthehet në garën e ashpër të tregut të muzikës online. /Telegrafi/