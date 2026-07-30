Australia nis veprim ligjor ndaj Telegramit për materiale ekstremiste
Rregullatori australian për sigurinë në internet, eSafety, ka nisur veprim ligjor ndaj Telegramit, duke pretenduar se platforma nuk i ka larguar materialet ekstremiste edhe pasi ishte njoftuar zyrtarisht për praninë e tyre.
Sipas Reuters, çështja lidhet me postime që autoritetet australiane thonë se promovonin terrorizmin dhe përmbajtje të dhunshme.
Rregullatori po kërkon që gjykata ta shqyrtojë nëse Telegrami i ka përmbushur detyrimet e tij sipas ligjeve australiane për sigurinë online.
Telegrami nuk dha menjëherë koment për raportimin.
Veprimi i ri e zgjeron përplasjen e mëhershme mes platformës dhe eSafety. Autoriteti kishte ndërmarrë masa edhe për vonesa në përgjigjen ndaj kërkesave zyrtare për transparencë.
Telegrami e kishte sfiduar një nga njoftimet në gjykatë, por më pas e ndërpreu atë procedurë.
Telegrami është një nga aplikacionet më të mëdha të komunikimit në botë dhe, sipas kompanisë, ka më shumë se një miliard përdorues aktivë në muaj. Modeli i tij me kanale të mëdha publike dhe moderim më të kufizuar se disa rivalë ka sjellë vazhdimisht debat rreth balancës mes privatësisë, lirisë së shprehjes dhe përgjegjësisë së platformave.
Rasti australian mund të krijojë precedent për mënyrën se si qeveritë u kërkojnë aplikacioneve globale të reagojnë ndaj materialeve të paligjshme, veçanërisht kur kompanitë operojnë jashtë juridiksionit të tyre. /Telegrafi/