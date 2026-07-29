"Rrufe në qiell të hapur" – Babai i Bellinghamit trondit Real Madridin, zbulon dëshirën e yllit anglez për largim
E ardhmja e Jude Bellinghamit te Real Madridi është vënë në qendër të vëmendjes pas një raportimi befasues nga Spanja, sipas të cilit babai dhe agjenti i mesfushorit anglez ka zhvilluar një takim sekret me drejtuesit e klubit për të diskutuar mundësinë e largimit të tij.
Gazetari i besuar spanjoll Pepe Alvarez ka bërë të ditur se Mark Bellingham, babai i yllit të Real Madridit, është takuar me drejtuesit e klubit menjëherë pas përfundimit të sezonit të kaluar dhe u ka komunikuar se djali i tij po mendonte për një largim nga "Santiago Bernabéu".
Sipas Alvarez, arsyeja kryesore pas këtij shqetësimi lidhet me disa mosmarrëveshje teknike me anëtarë të stafit stërvitor. Këto tensione thuhet se kanë bërë që Bellingham të mos ndihet plotësisht i qetë në ambientin e skuadrës, pavarësisht rolit të rëndësishëm që ka në planet e klubit.
🚨 💣 Mark Bellingham se reunió con el club a final de temporada para plantear la salida de su hijo por desavenencias futbolísticas con los de arriba.
El Club le declaró intransferible
— Pepe Álvarez (@pepealvarezzz) July 29, 2026
Megjithatë, përgjigjja e Real Madridit ka qenë e qartë dhe e prerë. Drejtuesit madrilenë kanë bërë të ditur se Jude Bellingham nuk është në shitje në asnjë rrethanë, pasi e konsiderojnë atë një nga shtyllat kryesore të projektit të ardhshëm të klubit.
Spekulimet për të ardhmen e anglezit kanë shtuar edhe më shumë interesin nga Liga Premier.
Chelsea, Manchester City dhe Liverpooli raportohet se janë duke e monitoruar situatën e tij dhe do të ishin të gatshëm të tentonin rikthimin e tij në futbollin anglez.
Bellingham iu bashkua Real Madridit në verën e vitit 2023 nga Borussia Dortmund për një shumë të madhe transferimi dhe që në sezonin e parë u shndërrua në një nga lojtarët më të rëndësishëm të ekipit.
Ai luajti rol vendimtar në triumfin e klubit madrilen në La Liga dhe Ligën e Kampionëve, duke konfirmuar statusin e tij si një nga futbollistët më të mirë në botë.
Pavarësisht zërave për një largim të mundshëm, qëndrimi i Real Madridit është i qartë: klubi nuk dëshiron të heqë dorë nga ylli anglez dhe e sheh atë si një lider për epokën e re në "Bernabéu". /Telegrafi/