Dritan Abazoviqi merret në pyetje për dhënien e shtetësisë së nderit biznesmenit kosovar
Ish-kryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazoviq dhe ish-ministri i Punëve të Brendshme, Filip Axhiq dhanë një deklaratë në Departamentin Special të Policisë (SPP), si pjesë e hetimit për shtetësinë nderi të biznesmenit nga Kosova, Naser Ramaj, e cila iu dha atij drejt fundit të mandatit të Qeverisë së 43-të të pakicës.
Abazoviq dhe Axhiq u morën në pyetje rreth dhjetë ditë më parë, ku iu përgjigjën pyetjeve të zyrtarëve të SPO-së - bazuar në dokumentacionin e të cilit vendosën të miratojnë regjistrimin e Ramaj si shtetas malazez, transmeton Telegrafi.
Ish-kryeministri konfirmoi për "Vijesti" se dha një deklaratë në cilësinë e tij si qytetar në ambientet e SPO-së, por nuk donte të fliste për detajet e marrjes në pyetje. E ish-kreu i Ministrisë së Punëve të Brendshme nuk iu përgjigj mesazheve të gazetës.
Prokuroria Speciale e Shtetit dhe Prokuroria Speciale e Shtetit të Malit të Zi, po kryejnë një hetim për të përcaktuar nëse ka pasur ndonjë abuzim me pozicionin zyrtar kur, drejt fundit të mandatit të qeverisë së Abazoviqit, një biznesmeni nga Kosova iu dha shtetësia nderi e Malit të Zi, bazuar në të drejtat diskrecionare.
Dhënia e kësaj shtetësie u parapri nga një mendim pozitiv nga Ministria e Financave, si dhe një kontroll pozitiv sigurie nga Agjencia e Sigurisë Kombëtare, si dhe një propozim nga kryeministri i atëhershëm për të futur Naser Ramajn në Regjistrin e Shtetasve Malazezë.
Kur Naser Ramaj paraqiti një kërkesë për të marrë shtetësinë nderi të Malit të Zi më 28 gusht 2023, sipas Nenit 12 të Ligjit për Shtetësinë Malazeze, ai shkroi, ndër të tjera, se ishte "një dashamirës i madh i Malit të Zi, të cilin e konsideron vendin e tij".
Megjithatë, duket se ai nuk tregoi të njëjtat ndjenja ndaj shtetit të Malit të Zi kur pagoi taksat për dy kompanitë që themeloi, kështu që “Alart Center” ishte në “listën e zezë” të debitorëve tatimorë në atë kohë, dhe “Nova Gradnja” ishte bllokuar që nga vera e vitit 2021 për shkak të një borxhi prej gjysmë milioni eurosh.
Meqenëse borxhet tatimore i shpëtuan autoriteteve të larta ekzekutive të atëhershme për t'i dhënë Ramajt shtetësinë nderi, e cila është e rezervuar vetëm për personat, pranimi i të cilëve është me rëndësi të veçantë për interesin shtetëror, shkencor, ekonomik, kulturor, ekonomik, sportiv ose interes tjetër të Malit të Zi, prandaj edhe kjo kategori përfaqëson një përjashtim nga procedura e rregullt.
Përkundër faktit se kërkesat e shumta në Ministrinë e Punëve të Brendshme për marrjen e pasaportave malazeze, për shkak të procedurës së rreptë dhe kontrolleve në faza të shumta, nuk zgjidhen me vite, ky nuk ishte rasti me aplikimin e kosovarit, kërkesa e të cilit u zgjidh saktësisht në dy muaj. /Telegrafi/