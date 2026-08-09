Gjiganti evropian trondit Real Madridin me ofertën marramendëse për Arda Guler
Real Madridi ka marrë një ofertë të bujshme prej 115 milionë eurosh për Arda Guler, një nga talentet më premtues të skuadrës madrilene. Propozimi vjen nga Paris Saint-Germain, që kërkon të transferojë mesfushorin turk gjatë kësaj vere.
Guler, 21 vjeç, ka fituar gjithnjë e më shumë rëndësi në ekipin e Real Madridit dhe po konsiderohet një nga lojtarët kryesorë për të ardhmen e klubit.
Gjatë sezonit 2025/26, ai zhvilloi 51 ndeshje, duke shënuar 6 gola dhe dhënë 12 asistime në të gjitha kompeticionet.
Paris Saint-Germain e ka vendosur Arda Gulerin në listën e objektivave kryesorë dhe është i gatshëm të bëjë një investim të madh për ta bindur Real Madridin të heqë dorë nga mesfushori.
Oferta prej 115 milionë eurosh do të ishte dukshëm më e lartë se shuma që Real Madridi pagoi për të në vitin 2023. Klubi spanjoll shpenzoi rreth 20 milionë euro për ta transferuar turkun nga Fenerbahçe, kur ai ishte vetëm 18 vjeç.
Që nga transferimi në Madrid, Guler ka kaluar gradualisht nga një rol dytësor në një futbollist me peshë më të madhe në formacion. Sezoni i fundit ishte një tjetër hap përpara në zhvillimin e tij, teksa mori më shumë minuta dhe përgjegjësi.
Vlera e tij aktuale në treg llogaritet rreth 90 milionë euro, që do të thotë se oferta e PSG-së është rreth 25 milionë euro më e lartë. Megjithatë, Real Madridi nuk është nën presion për ta shitur, pasi lojtari ka kontratë me klubin deri më 30 qershor 2029.
Paraqitjet e sezonit të kaluar kanë ndikuar ndjeshëm në statusin e Gulerit. Mesfushori turk regjistroi 51 paraqitje zyrtare, me një total prej 3.254 minutash, duke qenë i përfshirë drejtpërdrejt në 18 gola.
Në La Liga, Guler luajti 33 ndeshje, 25 prej të cilave i nisi si titullar, ndërsa e mbylli kampionatin me 4 gola dhe 8 asistime.
Edhe fillimi i përgatitjeve për sezonin 2026/27 e ka vendosur sërish turkun në planet e skuadrës. Në miqësoren e zhvilluar më 8 gusht ndaj Ferencvaros, Guler ishte sërish pjesë e rëndësishme e repartit të mesfushës.
Oferta prej 115 milionë eurosh e vendos Real Madridin përballë një dileme të rëndësishme.
Nga njëra anë qëndron shuma e jashtëzakonshme që mund të arkëtojë klubi, ndërsa nga ana tjetër është rëndësia që Guler ka fituar në skuadër dhe potenciali i tij për vitet e ardhshme.
PSG ka kapacitetin financiar për të rritur ofertën nëse përballet me një refuzim fillestar dhe dëshiron të kuptojë nëse ekziston një shumë që mund ta bindë Real Madridin të ndryshojë qëndrim.
Për momentin, Arda Guler mbetet lojtar i Real Madridit, me kontratë deri në vitin 2029.
Tashmë mbetet për t'u parë nëse klubi madrilen do ta refuzojë ofertën e PSG-së apo nëse francezët do të rikthehen me një propozim edhe më të madh. /Telegrafi/