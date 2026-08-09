Çmimet e derivateve, shtrenjtohet benzina
Ministria e Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë ka publikuar sërish çmimet maksimale të derivateve për sot dhe nesër.
Sipas njoftimit, çmimi i naftës për sot dhe nesër është 1.63 euro-cent për litër, çmimi i benzinës është 1.44 euro-cent për litër 2 cent më shtrenjtë se të shtunën, ndërsa i gazit 0.60 cent për litër.
Siç thuhet në njoftim çmimi për naftën mbetet i njëjtë sikur dje 1.63 euro-centë. Derisa para dy ditësh, një litër naftë ka kushtuar 1.66 euro-centë.
Si rrjedhojë e konfliktit të nisur më 28 shkurt në Lindjen e Mesme, çmimet e naftës në Kosovë kishin arritur deri 1.91 euro – centë për litër.
Lufta filloi me sulmet amerikane dhe izraelite në të gjithë Iranin më 28 shkurt, duke e shtyrë Iranin të sulmonte Izraelin dhe shtetet aleate të SHBA-së në Gjirin Persik - si dhe duke mbyllur në mënyrë efektive Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe transporti për naftën dhe gazin natyror të lëngshëm në botë. /Telegrafi/