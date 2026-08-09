Gazeta zvicerane “20 Minuten” raporton incidentin në Kuvend: Deputetja opozitare gjuan me vezë Albin Kurtin
Incidenti në Kuvendin e Kosovës, ku deputetja e Aleancës, Time Kadrijaj gjuajti me vezë në drejtim të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti ka marrë vëmendje edhe në mediat zvicerane.
Gazeta zvicerane 20 Minuten ka raportuar për incidentin, duke e përshkruar si një përshkallëzim të tensioneve politike në Kosovë.
20 Minuten e ka vënë theksin te situata e tensionuar politike në Kosovë, duke e paraqitur incidentin si një shenjë të përshkallëzimit të përplasjeve mes pozitës dhe opozitës.
Incidenti ka tërhequr vëmendje edhe në mediat ndërkombëtare, duke e çuar përtej Kosovës një përplasje që ndodhi brenda sallës së Kuvendit.
Ndërkaq, ngjarja ka ndodhur të shtunën gjatë seancës konstituive të Kuvendit, ku për shkak të incidentit dhe tensioneve të krijuara në sallë, punimet e Kuvendit janë ndërprerë. /Telegrafi/