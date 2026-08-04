Ukrainasit i kapin ushtarët rusë në befasi, ishin duke fjetur në strehimoret e kamufluara
Forcat Speciale të Ukrainës kanë njoftuar se kanë kapur dy ushtarë rusë gjatë një operacioni në një zonë pyjore, ku ata ishin fshehur në strehime të kamufluara dhe të fortifikuara.
Sipas njoftimit, trupat ukrainase zbuluan dy pozicione të fshehura mirë, të cilat ishin përforcuar nga ushtarët rusë për t’u mbrojtur nga sulmet.
Megjithatë, ata nuk arritën të zbulonin afrimin e njësive speciale ukrainase.
Operatorët ukrainas hynë në strehime dhe i urdhëruan ushtarët të mos lëviznin. Dy ushtarët rusë u dorëzuan dhe u morën robër pa pasur nevojë për shkëmbim zjarri.
Forcat Speciale ukrainase thanë se në kushtet e luftës moderne, ku përdorimi i dronëve dhe zonat e goditjeve janë shtuar ndjeshëm, kapja e ushtarëve armikë po bëhet gjithnjë e më e vështirë.
Sipas tyre, sigurimi i robërve të luftës ka rëndësi të veçantë, pasi ata mund të përdoren në proceset e shkëmbimit për kthimin e ushtarëve ukrainas të kapur nga Rusia. /Telegrafi/