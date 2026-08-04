Momenti kur një dron ukrainas goditi një depo të Wildberries në Rusi - kompania po zhvendoset në Kazakistan
Një dron ukrainas ka goditur një depo të kompanisë Wildberries në Krasny Bor të Rusisë, në një sulm që shkaktoi dëme të mëdha në objekt.
Sulmi vjen në një kohë kur kompania po zgjeron ndjeshëm operacionet e saj logjistike jashtë territorit rus.
Kompania Wildberries po ndërton depo të reja në Kazakistan me një sipërfaqe totale prej më shumë se 260 mijë metra katrorë.
Sipas ministrit të Tregtisë së Kazakistanit, një depo me sipërfaqe mbi 100 mijë metra katrorë do të ndërtohet pranë Almatit, ndërsa një tjetër objekt me sipërfaqe prej 160 mijë metrash katrorë është në ndërtim e sipër në Astana.
Këto qendra logjistike pritet të fillojnë punën në fillim të vitit të ardhshëm.
Kompania aktualisht po merr me qira edhe rreth 46 mijë metra katrorë hapësirë magazinimi në Kazakistan.
Zgjerimi i operacioneve logjistike jashtë Rusisë vjen pasi Wildberries humbi një pjesë të kapaciteteve të saj të magazinimit brenda Rusisë për shkak të sulmeve me dronë. /Telegrafi/