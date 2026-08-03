Momenti kur droni ukrainas godet plazhin në Rusi, pranë "pallatit të Putinit"
Të paktën shtatë persona, përfshirë tre fëmijë, janë vrarë pasi një dron ukrainas u rrëzua në një plazh të njohur në bregdetin rus të Detit të Zi.
40 persona të tjerë u plagosën pasi një dron u rrëzua në resortin turistik të populluar pranë qytetit të Gelendzhikut.
Pamjet tregojnë momentin kur droni u drejtua drejt plazhit përpara se të përplasej në të dhe të shkaktonte një shpërthim të madh, i cili i bëri njerëzit të iknin nga uji.
Zyrtarët thanë se 17 persona u dërguan me urgjencë në spital pas incidentit dhe një ekip i specializuar mjekësor për katastrofa ishte dërguar në vendin e shpërthimit.
Veniamin Kondratyev, guvernatori i rajonit jugor Krasnodar të Rusisë, ku përfshihet edhe vendpushimi, e përshkroi incidentin si një tragjedi.
Ukraina nuk ka lëshuar një deklaratë mbi sulmin, por ushtria e saj ka thënë vazhdimisht se nuk i ka shënjestruar qëllimisht civilët.
Nuk është e qartë nëse droni u kap përpara se të godiste plazhin.
Sulmi ndodhi pranë një kompleksi prej 1 miliard paundësh midis Arkhipo-Osipovka dhe Gelendzhik, i cili është quajtur "pallati i Putinit" .