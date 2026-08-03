28 vjet nga rënia heroike e Nënës Azë, Haradinaj kujton sakrificën e saj
Ramush Haradinaj, ka përkujtuar Nënën Azë Brahimaj në 28-vjetorin e rënies së saj heroike, duke vlerësuar kontributin e jashtëzakonshëm që ajo dha për çështjen e lirisë së Kosovës.
Haradinaj ka publikuar një video ku shihet me Nënën e tij Rukën dhe dajën, Lahi Brahimajn, pranë varrit të Azë Brahimaj.
“Me nënën Rukë jemi këtu te varri i Nënës Aze dhe i gjyshes Zize në përvjetorin e rënies së tyre. Nderim përjetë”, u shpreh Haradinaj.
Një nënë shqiptare e cila ka lënë një histori të veçantë në luftën e UÇK-së është edhe nënë, Azemine Brahimaj, e njohur si nënë Aza.
Ajo ishte ndër ato nënat e mëdha që lindi e rriti me përkushtim fëmijët e saj.
Gjatë luftës mirëpriti luftëtarët e lirisë, ashtu sikur bijtë e bijat e saj, të gjithë ata djem e vajza në ilegalitet e në luftë.
Në jetën e saj bashkëshortore ajo lindi e rriti bijtë e bijat: Arifin, Selmanin, Nazmiun, Lahiun, Rukën, e cila është nënë e heronjve të kombit Luan Haradinaj dhe Shkëlzen Haradinaj.
Ajo në radhët e UÇK-së ishte inkuadruar bashkë me familjen qysh në vitin 1996.
Me krijimin e celulave të para të UÇK-së, në Dukagjin, ajo priti në shtëpinë e saj, i strehoi, ju dha bukë, luftëtarëve çlirimtarë më vonë dëshmorë të kombit si: Zahir Pajaziti, Mujë Krasniqi, Fehmi e Xhevë Lladrovci, Luan e Shkelzen Haradinaj, Abedin Rexha, Bedri Shala, ABEJA-ja e shumë të tjerë.
Me 2 gusht të vitit 1998 në ofensivën që ndërmori ushtria serbe, nëna Azeminja nuk pranoi të largohej nga shtëpia. Ajo kishte ndarë mendjen me kohë dhe donte të qëndronte në shtëpi e të ishte krah për krah me djemtë e saj, që luftëtarëve të lirisë të mos u mungonte buka. Me 3 gusht të vitit 1998 forcat vrastare e vranë në oborr të shtëpisë, së bashku me nënën e saj Zizën, 100 vjeçare, e cila ndodhej te bija e saj.