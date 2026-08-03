Flakët përfshijnë tri vetura në Suharekë, zbardhen dyshimet fillestare
Tre vetura janë dëmtuar si pasojë e një zjarri që ka përfshirë një hapësirë pranë një autolarjeje në rajonin e Suharekës.
Zyrtari i Zjarrfikësve për këtë rajon, Blerim Makica, ka bërë të ditur se flakët janë lokalizuar dhe se nuk ka pasur persona të lënduar.
Sipas tij, dyshimet fillestare janë se zjarri mund të ketë nisur nga një trafo e rrymës pranë autolarjes, ndërsa tre veturat kanë pësuar dëmtime të pjesshme.
Në vendin e ngjarjes kanë intervenuar ekipet e zjarrfikësve dhe njësitë përkatëse, duke arritur ta vënë situatën nën kontroll.
Autoritetet pritet të kryejnë hetime për të përcaktuar shkaqet e sakta të zjarrit.
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