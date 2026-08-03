“Investim 939 mijë euro” – Basha njofton për rehabilitimin e rrugës Suharekë–Peqan
Ministri në detyrë i Infrastrukturës Dimal Basha ka njoftuar se në Suharekë po vazhdojnë punimet për rehabilitimin e rrugës Suharekë–Peqan–Peqan i Vogël, projekt i financuar nga Qeveria Kurti në vlerë prej 939 mijë e 808.33 eurosh.
Sipas njoftimit, hartimi i projektit dhe mbikëqyrja e punimeve janë realizuar nga Komuna e Suharekës.
Sipas Bashës, investimi synon përmirësimin e infrastrukturës rrugore, rritjen e sigurisë në komunikacion dhe lehtësimin e qarkullimit për qytetarët.
“Vazhdojmë me investime në infrastrukturë gjithandej Kosovës, për rrugë më të sigurta, qarkullim më të lehtë dhe kushte më të mira për qytetarët”, ka shkruar ai. /Telegrafi/
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