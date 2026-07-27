Vendet më të mira për emigrantët në vitin 2026, po mendoni të filloni një jetë jashtë vendit?
Panamaja është emëruar vendi më i mirë për emigrantët për të tretin vit radhazi, sipas një sondazhi të kryer nga InterNations.
Afërsisht 8,000 emigrantë nga 162 kombësi të ndryshme, të cilëve iu kërkua të ndanin sa të lumtur ishin në shtëpinë e tyre të adoptuar në pesë indekse - puna jashtë vendit, financat personale, cilësia e jetës, gjërat thelbësore për emigrantët dhe lehtësia e vendosjes - për sondazhin Expat Insider 2026, transmeton Telegrafi.
Kombi i Amerikës Qendrore u rendit i dyti si për lehtësinë e vendosjes, që përfshin sa miqësorë janë vendasit, ashtu edhe sa e lehtë është të mësohesh me kulturën lokale, ashtu edhe për gjërat thelbësore për emigrantët, që mbulojnë lehtësinë e marrjes së vizës dhe përballjen me burokracinë lokale.
Rreth 87% e emigrantëve në Panama janë të lumtur me jetën e tyre jashtë vendit, krahasuar me 70% në nivel global, ndërsa një e treta duan të qëndrojnë në vend përgjithmonë.
Meksika doli e dyta më e mirë, duke u renditur e para në indeksin e lehtësisë së vendosjes, falë sa e lehtë është të gjesh miq dhe sa të mirëpritur janë ndjerë emigrantët.
Emigrantët më të lumtur në botë mund të gjenden në Tajlandë, e cila u rendit e treta në përgjithësi, me deri në 86% të emigrantëve që thonë se janë të lumtur atje dhe një 42% të tjerë që dëshirojnë të qëndrojnë përgjithmonë.
Emigrantët vlerësojnë koston e ulët të jetesës, e cila u pa pozitivisht nga 85%, së bashku me strehimin e përballueshëm që është i lehtë për t'u gjetur.
Si u paraqit Evropa në anketën Expat Insider 2026?
Vetëm tre vende evropiane hynë në 10 vendet e para, asnjëra prej të cilave nuk u rendit midis pesë më të mirave.
Spanja u rendit e gjashta dhe është vendi më i mirë për emigrantët në kontinent - duke dalë në vendin e parë në indeksin e cilësisë së jetës falë motit të saj të shkëlqyer, gjërave për të bërë jashtë punës, transportit publik të përballueshëm dhe mundësisë së përgjithshme për të udhëtuar.
Portugalia fqinje ishte e dyta në vendin e tetë, duke u renditur e katërta në indeksin e financave personale dhe e shtata për lehtësinë e vendosjes.
Luksemburgu plotësoi 10 vendet e para, duke u renditur e katërta për punën jashtë vendit, pasi u rendit e para për pagën dhe sigurinë e punës.
Që një vend të përfshihej në renditjen e përgjithshme, të paktën 50 emigrantë nga ai destinacion duhej ta kishin përfunduar anketën. Në vitin 2026, u vlerësuan 31 vende.
Në anën tjetër të shkallës, Mbretëria e Bashkuar, Turqia, Gjermania dhe Norvegjia zunë përkatësisht vendin e 28-të, 29-të, 30-të dhe të fundit.
Kombi skandinav mund të jetë ndër vendet më të lumtura në botë, por emigrantët nuk duket se po e ndajnë gëzimin.
Norvegjia u rendit e fundit për lehtësinë e vendosjes dhe e 30-ta si për cilësinë e jetës ashtu edhe për financat personale.
Gjermania nuk pati shumë më mirë dhe u rendit e fundit për gjërat thelbësore për emigrantët, me emigrantët që përmendën probleme me jetën digjitale, temat administrative, strehimin dhe barrierën gjuhësore.
Ajo gjithashtu u rendit e 28-ta për lehtësinë e vendosjes dhe e 23-ta për financat personale. Vendet më të mira për të jetuar emigrantët në vitin 2026
Panama
Meksikë
Tajlandë
Emiratet e Bashkuara Arabe
Brazil
Spanja
Singapori
Portugalia
Malajzia
Luksemburgu. /Telegrafi/