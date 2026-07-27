Vizita e Zelenskyt në Londër dërgon një mesazh të qartë mbështetjeje për Ukrainën, thotë kryeministri britanik
Kryeministri Andy Burnham ka thënë se Mbretëria e Bashkuar është "me Ukrainën 100%", ndërsa Volodymyr Zelensky u bë vizitori i parë ndërkombëtar i kryeministrit që nga hyrja në Nr. 10.
Burnham tha se vizita e presidentit ukrainas ishte projektuar për të "dërguar një mesazh shumë të qartë" në lidhje me mbështetjen e vazhdueshme të Mbretërisë së Bashkuar.
"Thënë thjesht, Volodymyr, dua që ju të dini se ne ju mbështesim, mund të mbështeteni tek unë dhe mund të mbështeteni tek ne. Mund të mbështeteni te Mbretëria e Bashkuar për aq kohë sa të duhet", tha ai në një bazë detare në Portsmouth të hënën.
Ndërkohë, Zelensky tha se marrëdhënia e Ukrainës me Mbretërinë e Bashkuar ishte "më e fortë se kurrë", transmeton Telegrafi.
Duke iu drejtuar Zelensky-t, Burnham tha: "Unë personalisht jam me ju 100%, Z. President, dhe do ta respektoj çdo angazhim që ky vend ka bërë ndaj Ukrainës plotësisht".
Burnham shtoi se kishte ndërmend të vizitonte Ukrainën "së shpejti" pas "takimit shumë të ngrohtë" midis palës.
Kryeministri njoftoi gjithashtu ndarjen e pronës intelektuale që qëndron pas sistemit të ri të luftës elektronike "Stone Cloak" të Mbretërisë së Bashkuar, duke i mundësuar Ukrainës të prodhojë teknologjinë në shkallë të gjerë.
"Kjo do t'i ndihmojë ata të godasin objektivat e tyre dhe të ndihmojnë në shpëtimin e jetëve të ukrainasve", tha Burnham.
Bllokuesit e Stone Cloak janë me madhësinë e një tableti kompjuteri dhe janë projektuar për të bllokuar zbulimin e çdo droni me të cilin janë të pajisur.
Ministria e Mbrojtjes tashmë u ka dhënë mijëra pajisje forcave ukrainase për të forcuar operacionet e tyre me dronë.
Downing Street tha se pas vendosjes së saj në Ukrainë, teknologjia do të integrohet në gjeneratën e ardhshme të armëve me rreze të gjatë veprimi të Mbretërisë së Bashkuar.
Ajo tha se kjo do të përfshinte Projektin Brakestop, një program qeveritar për të zhvilluar raketa lundrimi me kosto të ulët - armë të drejtuara vetëlëvizëse që fluturojnë si avionë normalë për pjesën më të madhe të fluturimit të tyre.
Gjatë vizitës së së hënës, të dy udhëheqësit u takuan gjithashtu me më shumë se 200 personel ushtarak ukrainas, të cilët kanë kaluar tre javët e fundit duke marrë pjesë në një stërvitje detare në Mbretërinë e Bashkuar.
Stërvitja Sea Breeze synon forcimin e aftësive të luftimit dhe masat kundër minave në Detin e Zi.
Burnham tha gjithashtu se Mbretëria e Bashkuar do të mbështesë Ukrainën për të arritur një "armëpushim të plotë dhe pa kushte".
"Ne do të vazhdojmë presionin, duke nxitur një armëpushim dhe një rifillim të negociatave, të cilat duhet të kenë Ukrainën në tryezë dhe të përfshijnë një zë të fortë edhe për Evropën."
Mbështetja e Britanisë për Ukrainën ka qenë e vazhdueshme që nga pushtimi i Rusisë katër vjet më parë, dhe Mbretëria e Bashkuar ka angazhuar 25 miliardë paund fonde për përpjekjet e vendit në luftim.
Në një nga telefonatat e tij të para pasi u bë kryeministër të hënën e kaluar, Burnham foli me Zelenskyn dhe e ftoi atë të vizitonte Mbretërinë e Bashkuar "sa më shpejt të jetë e mundur".
Zelensky shkroi në X pak më vonë: "Unë vërtet e vlerësoj që mbështetja për Ukrainën dhe popullin tonë do të mbetet e palëkundur."
Paraardhësi i Burnham, Sir Keir Starmer, vizitoi Kievin në ditën e tij të fundit të plotë si udhëheqës i Partisë Laburiste.
Gjatë atij udhëtimi, ai njoftoi fonde të reja me vlerë 255 milionë funte (300 milionë euro) për luftën e Ukrainës kundër Rusisë dhe iu dha Urdhri i Lirisë i Ukrainës.
I pyetur nëse ishte i shqetësuar për ndryshimet në udhëheqje në Britani dhe në Francë vitin e ardhshëm, Zelensky tha: "Sigurisht që kam frikë nga ndryshimet, sigurisht që kemi frikë sepse jemi në luftë çdo ditë.
Por përsëri përparësia është marrëdhënia midis kombeve, jo vetëm midis njerëzve. Jam i sigurt se këto marrëdhënie nuk do të ndryshojnë, ose duhet të bëjmë çmos që të mos humbasim marrëdhënie kaq të mira".
"Shpresoj që nuk do t'i humbasim kurrë marrëdhëniet e forta me Mbretërinë e Bashkuar gjatë ose pas luftës." Sir Keir u përgjigj: "Nuk do t'i humbasim", shtoi ai. /Telegrafi/