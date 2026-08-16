Lihtenshtajni ndryshon rregullat e trashëgimisë, gratë mund të ngjiten në fron
Lihtenshtajni ka njoftuar një ndryshim historik në rregullat e trashëgimisë së fronit, duke i hapur rrugë edhe grave që të mund të bëhen në të ardhmen sunduese të principatës.
Vendimi u bë publik në Ditën Kombëtare të Lihtenshtajnit, një shtet i vogël i Evropës Qendrore me rreth 44 mijë banorë, i vendosur mes Zvicrës dhe Austrisë, transmeton Telegrafi.
Sipas rregullave të reja, sistemi i trashëgimisë do të kalojë nga parimi i parëlindjes mashkullore në atë të parëlindjes absolute. Kjo do të thotë se, në të ardhmen, fëmija i parë i trashëgimtarit do të bëhet pasardhës i fronit, pavarësisht nëse është djalë apo vajzë.
Shtëpia e Lihtenshtajnit deklaroi se ndryshimi synon që në të ardhmen froni t’i kalojë personit që është më i përgatitur për të marrë përgjegjësinë e drejtimit të principatës, pa dallim gjinie.
Megjithatë, ndryshimi nuk do të ketë ndikim të menjëhershëm në linjën aktuale të trashëgimisë. Sundimtari aktual, Princi Hans-Adam II, i cili është në krye të familjes princërore që nga viti 1989, do të pasohet nga djali i tij i madh, Princi i Kurorës Alois.
Alois, i cili ka marrë përsipër pjesën më të madhe të detyrave zyrtare të familjes princërore gjatë dy dekadave të fundit, është trashëgimtari i drejtpërdrejtë i fronit.
Rregulli i ri do të zbatohet vetëm për pasardhësit e katër fëmijëve të Aloisit dhe bashkëshortes së tij, Princeshës së Kurorës Sophie. Kështu, nëse trashëgimtari i ardhshëm i fronit do të jetë vajzë, ajo do të ketë të njëjtat të drejta trashëgimie si një djalë i parëlindur.
Në deklaratën e tij, Alois tha se ndryshimi synon të sigurojë që si Principata e Lihtenshtajnit, ashtu edhe Shtëpia Princërore, të udhëhiqen nga personi i përgatitur më mirë për këtë përgjegjësi.
Lihtenshtajni është një nga shtetet më të vogla të Evropës dhe një nga të paktat vende në botë që është dyfish i rrethuar nga toka, pasi nuk ka dalje në det dhe kufizohet vetëm me shtete që gjithashtu nuk kanë dalje në det, Zvicrën dhe Austrinë.
Pavarësisht madhësisë së tij, monarku i Lihtenshtajnit gëzon kompetenca të konsiderueshme politike, dukshëm më të mëdha se ato të shumë monarkëve të tjerë evropianë.
Ndryshimi i fundit e afron Lihtenshtajnin me praktikat moderne të trashëgimisë në monarkitë evropiane. Në vitin 2011, edhe Mbretëria e Bashkuar ndryshoi ligjin e trashëgimisë, duke i dhënë vajzës së parë të një monarku të njëjtat të drejta për trashëgiminë e fronit si një djali të parëlindur. /Telegrafi/