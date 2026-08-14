Startech24.com vjen me platformë të re: mbi 600 brende, StarPoints dhe performancë reale për produkte gaming
Startech24.com prezanton platformën e re online, të krijuar për ta bërë blerjen e teknologjisë më të shpejtë, më të thjeshtë dhe më të informuar për klientët në Kosovë.
Platforma e re sjell një eksperiencë moderne të blerjes online, me navigim më të lehtë, kategori të organizuara dhe një gamë të gjerë produktesh nga mbi 600 brende të njohura ndërkombëtare.
Në Startech24.com mund të gjenden Gaming PC, laptopë, telefona, monitorë, komponentë kompjuterikë, televizorë, pajisje smart, produkte Apple, aksesorë gaming, Starlink dhe shumë prej produkteve më të reja të teknologjisë.
Një prej risive kryesore është programi StarPoints, përmes të cilit klientët fitojnë pikë gjatë blerjeve dhe mund t’i shndërrojnë ato në zbritje për porositë e ardhshme. Platforma përfshin gjithashtu opsionin “Refero një shok”, që u mundëson përdoruesve të përfitojnë pikë shtesë.
Vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe kategorisë gaming. Për produkte dhe konfigurime të përzgjedhura gaming, klientët mund të shohin performancën reale dhe FPS-in në lojëra të ndryshme, duke pasur një ide më të qartë se çfarë performance ofron një Gaming Build para se ta blejnë.
Krahas funksioneve të reja, Startech24.com vazhdon të ofrojë produkte origjinale me garancion, mundësi pagese deri me 36 këste pa interes, pagesë online dhe transport brenda Kosovës, duke e bërë procesin e blerjes më të përshtatshëm nga fillimi deri në dorëzim.
Platforma është ndërtuar me fokus edhe te klientët që duan të jenë vazhdimisht në hap me teknologjinë. Produkte dhe kategori të reja shtohen rregullisht, nga gjeneratat e fundit të procesorëve dhe kartelave grafike, deri te laptopët, smartphone-t, pajisjet gaming dhe produktet smart më të fundit në treg.
Me mbi 15 vite përvojë në tregun e teknologjisë në Kosovë, Startech ka ndërtuar një emër të bazuar në besueshmëri, produkte origjinale dhe shërbim ndaj klientit. Platforma e re Startech24.com është hapi i radhës në këtë rrugëtim, duke e sjellë këtë përvojë edhe më fuqishëm në blerjen online.
Me platformën e re, Startech24.com synon të jetë një prej destinacioneve kryesore online për teknologji dhe gaming në Kosovë, duke kombinuar një ofertë të gjerë produktesh me funksione që e ndihmojnë klientin të zgjedhë më mirë dhe të përfitojë më shumë nga çdo blerje.
Për klientët që preferojnë ta vizitojnë Startech fizikisht, pika kryesore vazhdon të jetë në Zonën Industriale, Fushë Kosovë.
Vizito Startech24.com dhe zbulo platformën e re, mbi 600 brende, StarPoints, Gaming Builds dhe produktet më të fundit të teknologjisë në një vend.