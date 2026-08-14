Fehim Sali dërgohet në paraburgim për një muaj, dyshohet për spiunazh
Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti Special ka caktuar një muaj paraburgim ndaj Fehim Salit, i cili dyshohet për kryerjen e veprës penale “Spiunazhi”, sipas nenit 124, paragrafi 3 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Vendimin e ka marrë më 14 gusht gjyqtari i procedurës paraprake, Kushtrim Shyti, pas kërkesës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës.
Sipas aktvendimit, paraburgimi do të llogaritet nga 13 gushti 2026, kur Sali ishte arrestuar, dhe do të zgjasë deri më 13 shtator 2026.
Gjykata ka vlerësuar se ekziston dyshim i bazuar se Sali ka hyrë në shërbim informativ të huaj, ka mbledhur të dhëna për të ose në ndonjë mënyrë tjetër ka ndihmuar punën e këtij shërbimi, veprime që parashihen si forma të veprës penale të spiunazhit.
Sipas gjetjeve të gjykatës, hetimi ndaj Salit është iniciuar pas një informacioni të pranuar nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë (AKI) më 20 qershor 2025, lidhur me aktivitetin e dyshuar të tij dhe lidhjet me Shërbimin Informativ të Serbisë – BIA.
Në aktvendim thuhet se Sali dyshohet se ka pasur kontakte të vazhdueshme me Zhelimir Matoviç, të njohur me nofkën “Zheljko”, të cilin AKI e ka identifikuar si zyrtar të BIA-s që nga viti 2002.
Gjykata thotë se, sipas provave të paraqitura nga Prokuroria, Sali dyshohet se i ka ofruar Matoviçit informacione për situatën politike në Kosovë, ka ndërmarrë veprime për identifikimin dhe fotografimin e zyrtarëve të AKI-së, ka ofruar të dhëna për persona të caktuar dhe ka propozuar persona si objektiva të mundshëm për kontaktim ose rekrutim nga BIA, raporton “Betimi për Drejtësi”.
Po ashtu, sipas aktvendimit, ai dyshohet se ka ndërmjetësuar për çështje dhe dokumente të lidhura me institucionet e Serbisë, si dhe ka mbajtur kontakte me persona me ndikim politik e shoqëror në Kosovë dhe Serbi.
Gjykata ka theksuar se vetëm kontakti me një zyrtar të një shërbimi të huaj nuk do të ishte i mjaftueshëm për të krijuar dyshim të bazuar për spiunazh. Megjithatë, sipas saj, në këtë rast kontaktet janë vlerësuar së bashku me komunikimet, veprimet e dyshuara, masat e veçanta hetimore dhe provat e tjera të siguruara gjatë hetimit.
Në kuadër të hetimeve, gjatë kontrollit të automjetit dhe shtëpisë së Salit janë sekuestruar katër telefona celularë, dokumente relevante dhe rreth 40 mijë euro. Pajisjet elektronike pritet t’i nënshtrohen ekzaminimit forenzik.
Gjykata ka vlerësuar gjithashtu se ekziston rrezik i ikjes, pasi Sali është ndaluar më 13 gusht, rreth orës 04:00, në pikën kufitare në Merdare, gjatë daljes nga Kosova. Në vlerësimin e gjykatës ka ndikuar edhe fakti se ai posedon shtetësi të Kosovës dhe të Serbisë dhe ka lidhje familjare në Serbi.
Përveç rrezikut të ikjes, gjykata ka konstatuar edhe rrezik të ndikimit në dëshmitarë dhe prova, si dhe rrezik të përsëritjes së veprës penale.
Mbrojtja e ka kundërshtuar kërkesën për paraburgim, duke argumentuar se Sali ka vendbanim të përhershëm në Kosovë, familjen dhe punën si mësimdhënës këtu, ndërsa udhëtimet e tij në Serbi kanë qenë për arsye familjare dhe personale. Vetë Sali ka mohuar kryerjen e veprës penale.
Gjykata, megjithatë, ka vlerësuar se masat më të buta, përfshirë arrestin shtëpiak, dorëzaninë apo paraqitjen në polici, nuk do të ishin të mjaftueshme për të siguruar praninë e tij dhe për të parandaluar pengimin e hetimeve. /Betimi për Drejtësi/