Si ndikojnë hapësirat në shëndetin e astronautëve? Shkencëtarët kanë një përgjigje të re
Shkencëtarët kanë hartuar se si karakteristika të ndryshme të një habitati hapësinor mund të ndikojnë në mirëqenien mendore, emocionale dhe sociale të astronautëve, në një studim të ri.
Studiuesit nga Instituti i Teknologjisë i Massachusetts (MIT) dhe Universiteti i Kolorados Boulder në Shtetet e Bashkuara shqyrtuan lidhjet midis karakteristikave të tilla si ndriçimi, privatësia dhe organizimi i hapësirave të banimit, dhe përvojave që përfshijnë ankthin, mallin për shtëpinë, lodhjen dhe marrëdhëniet midis anëtarëve të ekuipazhit.
Qëllimi është t’u japë inxhinierëve një mënyrë më të qartë për të marrë në konsideratë shëndetin mendor të astronautëve kur projektojnë habitate për misione hapësinore me kohëzgjatje të gjatë.
“Ndërgjegjësimi se të jetosh në hapësirë është e vështirë ka ekzistuar prej disa kohësh”, tha Mich Lin, autorja kryesore e studimit dhe kandidate për doktoraturë në Human Systems Lab dhe Engineering Systems Lab në MIT, në një deklaratë për shtyp.
“Ndërsa prioritetet tona zhvendosen drejt misioneve të eksplorimit me kohëzgjatje të gjatë, të sigurohemi që një ekuipazh të jetë i sigurt, i shëndetshëm, i lumtur dhe produktiv bëhet edhe më e rëndësishme”, shtoi ajo.
Studiuesit kryen një shqyrtim të gjerë të literaturës shkencore mbi banueshmërinë në hapësirë dhe në mjedise të tjera ekstreme, për të gjetur prova që lidhin mjedisin fizik me shëndetin dhe sjelljen.
Ata përdorën kërkimet për të ndërtuar një hartë që përmban 68 faktorë dhe 167 lidhje, duke treguar se si aspektet e një mjedisi mund të ndikojnë në shëndetin dhe performancën e sjelljes.
Ata u përqendruan në 14 emocione dhe përvoja që mund të ndikohen nga dizajni i habitatit, duke përfshirë ankthin, autonominë, kureshtjen, lodhjen, nostalgjinë dhe lidhjen me të tjerët.
Më pas ata hartuan se si faktorë të ndryshëm të dizajnit mund të kontribuojnë në këto rezultate.
Për shembull, ndriçimi mund të ndikojë në gjumin dhe ritmet cirkadiane. Sasia e privatësisë në dispozicion të anëtarëve të ekuipazhit mund të ndikojë në stresin dhe autonominë, ndërsa organizimi i hapësirave të përbashkëta, korridoreve dhe hyrjeve mund të përcaktojë sa shpesh njerëzit ndërveprojnë me njëri-tjetrin.
Ndërkohë, rrugët e kalimit, shkallët dhe hyrjet mund të kontribuojnë në miqësitë dhe kohezionin social, sepse ndikojnë në shpeshtësinë me të cilën njerëzit takohen natyrshëm me njëri-tjetrin.
Ekipi kërkimor thotë se e njëjta qasje mund të zbatohet edhe në Tokë, duke përfshirë nëndetëset, platformat e naftës, ekspeditat në Antarktidë dhe mjedise të tjera ku njerëzit kalojnë periudha të gjata të izoluar dhe në hapësira të mbyllura.
Gjetjet janë gjithashtu të disponueshme përmes një faqeje interneti interaktive të quajtur Human-Environment Connection and Interaction Atlas (HECIA), ku projektuesit mund të eksplorojnë lidhjet e ndryshme.
Megjithatë, studiuesit theksojnë se mjeti dhe idetë që qëndrojnë pas tij nuk janë një udhëzues universal për projektimin e habitateve ekstreme. Dizajni i përshtatshëm do të varet nga specifikimet dhe kufizimet e veçanta të secilit habitat.