Publikohen pamjet trishtuese: Lionel Messi i jep lamtumirën babait në një ceremoni private
Me zemër të thyer, Lionel Messi i ka dhënë lamtumirën babait të tij, Jorge Messi, i cili ndërroi jetë në moshën 68-vjeçare.
Ceremonia private e varrimit u zhvillua në varrezat “El Prado”, në periferi të Rosarios, në provincën Santa Fe, nën masa të jashtëzakonshme sigurie dhe me pjesëmarrje të kufizuar vetëm të familjarëve, për t’u mundësuar atyre privatësi në këto momente të dhimbshme.
Ylli i Inter Miamit udhëtoi nga Shtetet e Bashkuara me një avion privat të shtunën mbrëma, së bashku me bashkëshorten e tij, Antonela Roccuzzo, dhe fëmijët e tyre.
Ata iu bashkuan nënës së Messit, Celia Cuccittini, si dhe vëllezërve e motrës së tij, Matias, Rodrigo dhe Maria Sol, për t’i dhënë lamtumirën e fundit Jorge Messit.
Lionel Messi y su familia participaron en un funeral privado en Rosario, Argentina, para despedir a Jorge Messi, padre del futbolista.
El último adiós se llevó a cabo en un ambiente de intimidad y respeto, acompañado por sus seres más cercanos. 🕊️
🎥 Latinus pic.twitter.com/rMV8WIPuwi
— Meridiano (@Meridianoonline) August 9, 2026
Parku “El Prado” u mbyll për vizitorët nga pasditja e së dielës, në mënyrë që familja të mund ta zhvillonte ceremoninë në qetësi dhe larg vëmendjes së publikut.
Megjithatë, shumë tifozë u mblodhën në aeroportin e Rosarios dhe pranë mureve të varrezave për t’i shprehur mbështetjen kapitenit të Argjentinës.
“Fuqia, Leo, të duam”, shkruhej në një prej pankartave të vendosura nga tifozët, duke treguar mbështetjen e madhe që Messi ka marrë nga bashkëkombësit e tij në këto momente të vështira.
Kryetari i Rosarios, Pablo Javkin, i shprehu ngushëllimet e tij familjes Messi dhe bëri të ditur se autoritetet lokale ishin vënë në gatishmëri për të garantuar sigurinë dhe privatësinë e familjes gjatë ceremonisë.
Në nderim të Jorge Messit, Federata Argjentinase e Futbollit urdhëroi që para ndeshjeve të kësaj fundjave në të gjitha kategoritë profesionale dhe të të rinjve të mbahej një minutë heshtje.
Gjithashtu, lojtarët, stafi teknik dhe gjyqtarët mbajtën shirita të zinj në krah në shenjë zie për babanë e yllit argjentinas./Telegrafi/