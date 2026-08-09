Tjetër vatër zjarri në Krujë, terreni vështirëson ndërhyrjen nga toka
Tjetër vatër zjarri në Krujë, terreni vështirëson ndërhyrjen nga tokajë tjetër vatër zjarri është shfaqur në masivin pyjor të Krujës, në zonën e njohur si Gryka e Zidollit.
Sipas autoriteteve, nuk ka rrezik për banesat, ndërsa terreni i vështirë malor ka bërë të pamundur ndërhyrjen e forcave zjarrfikëse nga toka.
Prefekti i qarkut Durrës, Ardian Gurra, tha se fillimisht janë evidentuar dy vatra, për të cilat është kërkuar ndërhyrje nga ajri.
“Ishin dy vatra. Kërkuam mjet nga ajri. U neutralizuan. Kemi lënë forca tokësore për çdo situatë”, deklaroi Gurra, raporton Top Channel.
Autoritetet vijojnë të monitorojnë masivin pyjor për të parandaluar përhapjen e zjarrit.
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