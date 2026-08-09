Kanceri i stomakut, nga operacioni te trajtimet më të reja: Ja çfarë mund të bëjë mjekësia moderne
Trajtimi varet nga faza dhe vendndodhja e tumorit, ndërsa në shumë raste kombinohen kirurgjia, kimioterapia, imunoterapia dhe terapitë e synuara
Trajtimi i kancerit të stomakut përcaktohet sipas fazës së sëmundjes, madhësisë dhe vendndodhjes së tumorit, si dhe gjendjes së përgjithshme të pacientit. Për këtë arsye, plani i trajtimit zakonisht hartohet nga një ekip multidisiplinar dhe mund të përfshijë disa metoda të kombinuara.
Ndërhyrjet kryesore
Kur operacioni është i mundur, gastrektomia nënkupton heqjen e një pjese ose të të gjithë stomakut. Në varësi të tumorit, hiqen edhe nyjet limfatike pranë tij. Sipas American Cancer Society, në SHBA rekomandohet që gjatë gastrektomisë të hiqen të paktën 16 nyje limfatike, ndërsa praktikat mund të ndryshojnë sipas udhëzimeve dhe qendrës së trajtimit.
Ndërhyrja zgjidhet sipas fazës dhe vendndodhjes së tumorit:
Rezeksioni endoskopik i mukozës – Mund të përdoret te disa pacientë me kancer shumë të hershëm dhe tumore të vogla me rrezik të ulët për përhapje në nyjet limfatike. Në këtë procedurë, indi i prekur hiqet përmes një endoskopi, pa pasur nevojë për kirurgji të hapur.
Gastrektomia e pjesshme – Në këtë rast hiqet pjesa e stomakut ku ndodhet tumori, së bashku me nyjet limfatike përreth. Pjesa e mbetur e stomakut lidhet më pas me zorrën e hollë.
Gastrektomia totale – Mund të jetë e nevojshme kur tumori prek një pjesë të madhe të stomakut ose ndodhet në zona ku heqja e plotë është më e përshtatshme. Pas heqjes së stomakut, ezofagu lidhet drejtpërdrejt me zorrën e hollë, në mënyrë që ushqimi të mund të kalojë në traktin tretës, transmeton Telegrafi.
Kimioterapia dhe radioterapia
Kimioterapia mund të përdoret para operacionit, për të zvogëluar tumorin dhe për ta bërë ndërhyrjen më të mundshme, ose pas operacionit, për të luftuar qelizat kancerogjene që mund të kenë mbetur. Në disa raste përdoret edhe në kombinim me radioterapinë.
Radioterapia nuk është e nevojshme për çdo pacient. Ajo mund të përdoret në situata të caktuara pas operacionit ose për lehtësimin e simptomave te sëmundja e avancuar, për shembull për të kontrolluar gjakderdhjen, dhimbjen ose bllokimin e stomakut.
Terapitë e synuara sjellin mundësi të reja
Trajtimet moderne mund të synojnë karakteristika të caktuara të qelizave tumorale. Për shembull, te disa pacientë tumori ka një sasi të lartë të proteinës HER2, ndaj mund të përdoren barna që e synojnë këtë proteinë. Para fillimit të një trajtimi të tillë, tumori duhet të testohet për HER2.
Ekzistojnë edhe terapi që synojnë faktorë të tjerë të tumorit, ndërsa zgjedhja varet nga rezultatet e analizave dhe karakteristikat molekulare të kancerit.
Imunoterapia
Imunoterapia ndihmon sistemin imunitar të njohë dhe të luftojë qelizat kancerogjene. Ajo mund të përdoret te disa pacientë me kancer të avancuar, shpesh në kombinim me kimioterapinë.
Megjithatë, nuk është një trajtim që funksionon njësoj për të gjithë. Përzgjedhja e pacientëve mund të bazohet në tregues të caktuar biologjikë të tumorit, si PD-L1, MSI-H ose dMMR. Disa barna imunoterapeutike përdoren në varësi të këtyre karakteristikave.
Trajtimi përcaktohet për çdo pacient veçmas
Nuk ekziston një trajtim i vetëm për të gjithë personat me kancer të stomakut. Faza e sëmundjes, vendndodhja e tumorit, gjendja e përgjithshme shëndetësore dhe karakteristikat biologjike të tumorit ndikojnë në zgjedhjen e terapisë.
Për këtë arsye, kirurgjia mund të kombinohet me kimioterapi, imunoterapi, terapi të synuar ose, në raste të caktuara, radioterapi. Për pacientët me sëmundje të avancuar mund të përdoren edhe trajtime që synojnë kontrollin e sëmundjes dhe lehtësimin e simptomave. /Telegrafi/