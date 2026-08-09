Të tjerët nuk kanë vapë, por ju po digjeni? Këto mund të jenë arsyet që fshihen pas kësaj
Nëse kjo ndjesi përsëritet shpesh, nuk duhet fajësuar gjithmonë moti: disa gjendje shëndetësore mund të ndikojnë në mënyrën si trupi rregullon temperaturën
Kjo ndjesi e përsëritur mund të mos lidhet vetëm me motin e nxehtë. Në disa raste, shkaku mund të jetë një gjendje shëndetësore që ndikon në mënyrën se si trupi e rregullon temperaturën.
Nëse ju duket vazhdimisht se keni vapë, edhe kur të tjerët përreth jush ndihen krejt rehat, shkaku mund të mos jetë thjesht moti i nxehtë. Ndjesia e mbinxehjes dhe djersitja e shtuar mund të jenë të bezdisshme, sidomos kur nuk e dini çfarë i shkakton. Ndonjëherë arsyeja është krejt e padëmshme, por ndjeshmëria e vazhdueshme ndaj nxehtësisë mund të lidhet edhe me disa gjendje shëndetësore ose me përdorimin e barnave.
Diabeti
Te diabeti, niveli i lartë i sheqerit në gjak mund të dëmtojë me kalimin e kohës enët e gjakut dhe nervat. Kjo mund të ndikojë në djersitje dhe në aftësinë e trupit për të rregulluar temperaturën, duke e bërë vapën më të vështirë për t'u përballuar.
Hipertiroidizmi
Kur gjëndra tiroide prodhon më shumë hormone sesa i nevojiten trupit, mund të shfaqet hipertiroidizmi. Përveç ndjeshmërisë ndaj nxehtësisë, mund të shfaqen djersitje e shtuar, rrahje të shpejta të zemrës, lodhje, dobësi muskulore dhe dridhje të duarve.
Shtatzënia
Gjatë shtatzënisë ndryshojnë metabolizmi dhe qarkullimi i gjakut, ndërsa trupi prodhon më shumë nxehtësi. Për këtë arsye, gratë shtatzëna mund të ndihen më shpesh me vapë dhe ta përballojnë më vështirë temperaturën e lartë.
Menopauza
Afshi i nxehtë është një nga simptomat më të njohura të menopauzës dhe perimenopauzës. Ndjesia e papritur e nxehtësisë zakonisht përhapet në fytyrë, qafë dhe kraharor dhe shpesh shoqërohet me djersitje. Mund të shfaqet edhe gjatë natës dhe të ndikojë në gjumë.
Anhidroza
Edhe mungesa e djersitjes mund ta bëjë më të vështirë përballimin e vapës. Anhidroza është gjendje në të cilën personi nuk djersit mjaftueshëm ose nuk djersit fare. Meqë djersitja ndihmon në ftohjen e trupit, mungesa e saj mund të rrisë rrezikun e mbinxehjes. Shkaku mund të lidhet me disa sëmundje, dëmtime të nervave, probleme me gjëndrat e djersës ose barna të caktuara.
Temperatura e lartë
Nëse ndjesia e vapës shoqërohet me temperaturë të lartë të trupit, mund të bëhet fjalë për ethe, të cilat shpesh janë reagim ndaj një infeksioni. Nëse temperatura është shumë e lartë ose zgjat gjatë, veçanërisht kur shoqërohet me vështirësi në frymëmarrje, konfuzion, qafë të ngrirë, dhimbje të forta koke, të vjella ose dobësi të theksuar, kërkoni ndihmë mjekësore, transmeton Telegrafi.
Edhe barnat mund të ndikojnë
Disa barna, përfshirë disa antidepresivë, antipsikotikë, barna për tensionin e gjakut, diuretikë dhe antikolinergjikë, mund të ndikojnë në djersitje ose në rregullimin e temperaturës. Nëse dyshoni se shqetësimi lidhet me terapinë që përdorni, mos e ndërprisni vetë, por këshillohuni me mjekun ose farmacistin.
Si ta lehtësoni vapën?
Zgjidhni veshje të lehta dhe të ajrosshme, pini mjaftueshëm lëngje dhe qëndroni në ambiente të freskëta kur është e mundur. Aktivitetet fizike në natyrë planifikojini në mëngjes ose në mbrëmje, kur temperaturat janë më të ulëta.
Nëse keni afshe të nxehta, mund t'ju ndihmojë të shmangni alkoolin, kafeinën dhe ushqimet shumë pikante. Për djersitjen gjatë natës, mbajeni dhomën e gjumit të freskët dhe përdorni çarçafë të lehtë.
Si të freskoheni shpejt?
Ventilatori ose ajri i kondicionuar, një pije e freskët dhe një kompresë e ftohtë në qafë, ballë ose kyçe mund të sjellin lehtësim. Mund të ndihmojë edhe një dush me ujë të vakët ose të freskët. Nëse shfaqen dobësi, marramendje ose të përziera, shmangni sforcimin fizik.
Kur duhet të konsultoheni me mjekun?
Nëse ndiheni vazhdimisht me vapë pa arsye të qartë, keni vënë re një ndryshim të ri ose simptomat ndikojnë në jetën e përditshme dhe gjumin, këshillohuni me mjekun.
Ndihma urgjente është e nevojshme nëse mbinxehja shoqërohet me konfuzion, humbje të vetëdijes, vështirësi në frymëmarrje, dhimbje gjoksi, rrahje shumë të shpejta të zemrës, dobësi të fortë ose temperaturë shumë të lartë. Këto mund të jenë shenja të një gjendjeje serioze dhe kërkojnë trajtim të shpejtë. /Telegrafi/