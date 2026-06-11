Trofeu i Kupës së Botës
Trofeu i Kupës së Botës konsiderohet simboli më i rëndësishëm i futbollit botëror dhe një nga më prestigjiozët në sport.
Kupa që përdoret sot dhe do t’i dorëzohet më 19 korrik fituesit të turneut që do të mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksikë.
Nga viti 1930 deri në vitin 1970, kombëtares fituese i është ndarë trofeu “Jules Rimet” (që është emëruar sipas presidentit të FIFA-s, Jules Rimet, i cili themeloi turneun e parë) që është njohur si ‘Kupa e Botës’.
Mirëpo, në vitin 1970, kur Brazili e fitoi për të tretën herë, Selecaos iu dha e drejta që ta merrte trofeun përgjithmonë.
Megjithatë, në vitin 1983, ai trofe është vjedhur dhe akoma nuk është gjetur.
Pas vitit 1970, është dizajnuar një trofe i ri, i quajtur ‘Trofeu i FIFA Kupës së Botës’.
Ekspertë të shumtë nga vende të ndryshme prezantuan 53 modele të trofeut, ndërsa fituesi u shpall dizajneri italian Silvio Gazzaniga.
Trofeu i ri është 36 centimetra i lartë dhe është i ndërtuar nga ari prej 18 karatësh, ndërsa peshon 6,175 kilogramë.