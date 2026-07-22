Një projekt sekret me vlerë miliarda, aeroplani i së ardhmes po zhvillohet në Britani
Në një ndërtesë zyrash të thjeshtë në Reading, kontraktorë të mbrojtjes nga Britania, Italia dhe Japonia po punojnë me zell së bashku në një nga projektet më sekrete ushtarake në botë.
Programi GCAP, i njohur më mirë në Mbretërinë e Bashkuar si Tempest, synon të ndërtojë aeroplanin e së ardhmes me pilot: me rreze të gjatë veprimi, i pazbulueshëm, vdekjeprurës në mënyrë shkatërruese dhe i aftë për të menaxhuar një mori dronësh, transmeton Telegrafi.
Në të kaluarën, kjo lloj skeme do të kishte dashur dekada për t'u zbatuar. Tani, shpejtësia është thelbësore. Me tensionet në rritje si në Evropë ashtu edhe në Paqësor, tre vendet partnere pas Tempest duan që ky aeroplan të vendoset në përdorim deri në vitin 2035.
Është një objektiv ambicioz që do të kërkojë shpejtësi të paparë dhe që e mban zgjuar Marco Zoff, njeriun përgjegjës për dorëzimin e tij, natën.
"Ne kemi një premtim, kemi pritje, kemi ambicie, kemi të gjitha mundësitë për ta bërë këtë. Pra, duhet të jemi të fiksuar pas dorëzimit", thotë ai.
Për Britaninë dhe Italinë, nevoja për të vepruar shpejt po nxitet nga kërcënimi nga Rusia. Ndërkohë, në Japoni, shqetësimi është një Kinë gjithnjë e më agresive përtej ujit.
“Vendet tona po përballen me kërcënime të papara në aspektin e mënyrës se si ato evoluojnë dhe shpejtësisë me të cilën armiqtë tanë po rriten”, shtoi Zoff.
“Prandaj, ne jemi plotësisht të përkushtuar t'u japim ministrave tanë atë që ata kërkojnë: një sistem armësh të gjeneratës së gjashtë të vërtetë dhe funksional në afatin kohor që ata kanë nevojë për të”, theksoi ndër tjera.
Zoff, një italian i gjatë, i hollë dhe disi stoik, u bë drejtor ekzekutiv i Edgewing, sipërmarrjes së përbashkët të ngarkuar me ndërtimin e Tempest, në lançimin e saj vetëm një vit më parë. Nuk ka qenë e lehtë.
Ndërsa Zoff mbështeti mijëra inxhinierë nga kompanitë mëmë - BAE Systems e Britanisë, Leonardo e Italisë dhe Japan Aircraft Industrial Enhancement Co - ai u detyrua gjithashtu ta drejtonte projektin përmes një debati politikisht të trazuar në Mbretërinë e Bashkuar mbi shpenzimet e mbrojtjes.
Për muaj të tërë, qarkulluan spekulime se Ministria e Mbrojtjes do të detyrohej të shkurtonte ose të tërhiqej krejtësisht nga GCAP për të bërë që shumat të shtoheshin në planin e investimeve në mbrojtje të vonuar prej kohësh.
Megjithatë, kur plani u zbulua më në fund muajin e kaluar, GCAP jo vetëm që u përfshi, por iu dha një kontratë prej 4.6 miliardë funtesh për të përfunduar fazën e projektimit-konceptit deri në dhjetor 2027.
Duhet të ketë ardhur si një lehtësim i madh për Zoffin dhe ekipin e tij, të cilët fillimisht prisnin të nënshkruanin marrëveshjen trepalëshe me Mbretërinë e Bashkuar, Italinë dhe Japoninë vjeshtën e kaluar.
Në vend të kësaj, ata u detyruan të pranonin një kontratë të përkohshme tremujore të hartuar për ta mbajtur sipërmarrjen në lëvizje derisa të nënshkruhej një marrëveshje e plotë.
Zoff hedh poshtë diplomatikisht çdo sugjerim pasigurie tani.
"Ne kurrë nuk dyshuam, kurrë nuk na mungoi angazhimi politik", i thotë ai The Telegraph në intervistën e tij të parë që nga marrja e rolit.
"Pavarësisht faktit që kemi pasur disa ndryshime qeveritare në vitet e fundit, mbështetja për programin nuk ka munguar kurrë - kurrë. Padyshim, keni nevojë për fonde. Por ne besojmë plotësisht se sa herë që nevojitet financim në fund të secilës fazë, të tre qeveritë do të gjejnë një mënyrë", shtoi ai.
Italianët kanë ndarë 18.6 miliardë euro (15.8 miliardë funte) për fazën e zhvillimit të GCAP, por përveç kësaj, kostoja totale e programit mbetet e panjohur.
Nëse shifra italiane do të përsëritej në Mbretërinë e Bashkuar dhe Japoni, siç mund të prisni, kjo do të nënkuptonte kosto para-prodhimi në rreth 50 miliardë funte.
Siç kanë vënë re ekspertët e mbrojtjes, megjithatë, këto shifra kanë një tendencë shqetësuese për t'u rritur.
Programi amerikan i aeroplanit të fshehtë F-35 të gjeneratës së pestë është bërë sistemi më i shtrenjtë i armëve i Pentagonit, me çdo aeroplan që kushton 140 milionë dollarë (104 milionë funte) dhe kostot totale të jetëgjatësisë pritet të tejkalojnë 2 trilionë dollarë.
Në Edgewing, Zoff këmbëngul se projekti po ecën në kohë dhe brenda buxhetit, duke argumentuar se mënyra se si po projektohet avioni duhet ta bëjë atë më pak të prekshëm nga buxhetet në rritje.
Për shembull, avioni Tempest do të përdorë një arkitekturë "modulare" që do të thotë, teorikisht, se është relativisht e thjeshtë të zëvendësohen teknologjitë e vjetra me ato të reja ndërsa ato dalin në pah.
“Duhet të jemi të ndershëm dhe të drejtpërdrejtë këtu. Nuk do të jetë një detyrë e lehtë. Kjo do të jetë një kontratë shumëmiliardëshe. Por është pjesë e mbrojtjes sonë kryesore për të ardhmen”, thotë ai.
Për ekzekutivin italian, këtu vjen në shprehje GCAP. Edgewing thotë se avioni do të jetë “një aset i jashtëzakonshëm, i aftë të depërtojë në hapësirën ajrore, të mbledhë dhe të ndajë inteligjencën dhe të godasë kundërshtarët”.
E gjithë kjo kërkon teknologji të reja që janë në ballë të rrugës, thotë Zoff, i cili argumenton se – ngjashëm me garat F1 – ky hulumtim do të sjellë përparime të dobishme që mund të përdoren diku tjetër, si nga ushtria ashtu edhe në aplikimet civile.
“Një aeroplan i gjeneratës së gjashtë bazohet në shumë teknologji që janë themelore për prosperitetin dhe sigurinë e shteteve tona”, thotë ai, duke përmendur shembuj që variojnë nga tiparet dhe sensorët e fshehtë deri te kompjuterët me performancë të lartë, inteligjenca artificiale, materialet e përparuara dhe sistemet e energjisë.
“Nëse shikoni se çfarë është vërtet e rëndësishme në teknologji për 10, 15, 20 vitet e ardhshme, ne jemi pikërisht në qendër të këtyre aftësive. Pra, le ta ndryshojmë perspektivën, sepse ajo që ju mendoni se është një kosto për taksapaguesin është, për ne, një investim që kthehet në vend”, shtoi ai.
Megjithatë, burimi më i rrallë për Zoffin dhe ekipin e tij është koha.
Dorëzimi i një aeroplani luftarak të gjeneratës së ardhshme deri në vitin 2035 është shpejtësia e dritës sipas standardeve të industrisë së mbrojtjes. Vetë aleanca GCAP u njoftua vetëm në vitin 2022, me Edgewing që u krijua zyrtarisht verën e kaluar.
Sipas kontratës së saj të fundit, kompanisë i është dhënë afat deri në dhjetor 2027 për të përfunduar fazën e konceptit të projektimit, pas së cilës do të duhet të fiksojë projektet e detajuara dhe të vazhdojë me prodhimin.
Gjatë gjithë kësaj kohe, Zoff do të menaxhojë një biznes të gjerë që është i shpërndarë në tre vende. Mijëra inxhinierë janë marrë nga bazat në Preston, Torino dhe Nagoya për t'u bashkuar me përpjekjen kolektive në selinë e Edgewing në Reading.
Kompania ka marrë gjithashtu një mandat nga tre vendet partnere për të ecur përpara dhe për të dhënë nënkontrata shpejt, pa konsultime të pafundme.
Është një qasje që Zoff beson se do të bëjë vërtet një ndryshim.
"Performanca e skajeve nuk është vetëm një konstruksion për të nxitur punime për furnizuesit dhe kompanitë mëmë. Është pika e vërtetë e inxhinierisë së kësaj aventure. Pra, ne kemi të gjithë njerëzit, të gjitha aftësitë, të gjithë procesin, të gjithë mundësuesit dhe padyshim kompetencat për të bërë punën në një mënyrë fleksibile", shtoi ai.
Zoff është gjithashtu i bindur se punëtorët nga Mbretëria e Bashkuar, Italia dhe Japonia do të jenë në gjendje të kapërcejnë çdo pengesë gjuhësore ose kulturore që lind.
Në Reading, njerëz nga secili prej tre vendeve mund të shihen duke u përzier dhe duke bashkëpunuar kudo që shikoni, të mbledhur në dhomat e takimeve dhe rreth zonave të ndarjes.
Ka një ndjesi entuziazmi në ajër. Dhe ata që kanë ardhur në Reading janë angazhuar plotësisht, thotë Zoff - me shumë që kanë zhvendosur familjet e tyre në Britani pasi kanë marrë punën.
Për problemet e tyre, drejtori ekzekutiv është përpjekur të ofrojë disa komoditete shtëpiake.
Automatet shitëse në ndërtesë furnizojnë ushqime nga të tre vendet dhe makina të mira kafeje janë siguruar në çdo kat - megjithëse italianët, natyrisht, këmbëngulën ende të sillnin të tyret.
Më seriozisht, shton Zoff, është arritja më e madhe e programit deri më tani: sistemi që ka krijuar për punëtorët që të bashkëpunojnë në projektimin e punës në mënyrë të sigurt dhe "në kohë reale" në të gjithë kontinentet.
Ai beson se konfigurimi mund të jetë një plan për bashkëpunime të tjera në industrinë e mbrojtjes, duke përfshirë programe të mëtejshme të përbashkëta midis aleatëve evropianë.
Ndërtimi i këtij besimi është thelbësor, veçanërisht pasi shefat duhet t'i mbajnë këto teknologji sekrete të sigurta nga sy kundërshtarë.
“Mund ta shihni nga masat që po miratojmë këtu, ne besojmë se ka armiq që na kërcënojnë në mënyrë aktive dhe përpiqen të marrin informacion prej nesh”, thotë Zoff.
“Po bëjmë gjithçka që mundemi për t’i parandaluar ata. Por duhet të jemi të fiksuar pas kësaj, sepse po përdorim teknologjitë tona më të mira. Detyra jonë është t’i mbrojmë ata me të njëjtën përpjekje dhe të njëjtin angazhim me të cilin po ofrojmë rezultate – sepse përndryshe nuk ka kuptim të investojmë këto para”, tha për fund ai. /Telegrafi/