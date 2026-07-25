Zbulohet një shpellë me thellësi 70 metra në Parkun e Llogarasë
Një ekspeditë speleologjike në shpellën “Sterra e Kujunxhiut”, brenda Parkut Kombëtar të Llogarasë, ka zbuluar një zgavër me thellësi rreth 70 metra, pothuajse tërësisht vertikale.
Sipas eksploruesve, në fund të shpellës u gjet një grumbull i madh gurësh, i cili dyshohet se ka bllokuar vazhdimin e galerisë.
Po ashtu, u konstatua prania e një numri të madh eshtrash kafshësh të egra, mes tyre të derrit të egër, drerit, ujkut, dhelprës dhe specieve të tjera.
Zbulimi pritet të nxisë eksplorime dhe studime të mëtejshme për të përcaktuar nëse shpella ka vazhdim, si edhe për të dokumentuar vlerat e saj natyrore dhe speleologjike.
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