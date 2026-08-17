Publikohen pamjet e përplasjes fatale që la të vdekur dy vëllezër në Surkish të Podujevës
Dy persona kanë humbur jetën si pasojë e një aksidenti të rëndë trafiku që ka ndodhur mbrëmjen e së dielës në fshatin Surkish të Podujevës.
Sipas Policisë së Kosovës, aksidenti ka ndodhur rreth orës 22:30, kur një drejtues i një automjeti me targa të huaja, dyshohet se si pasojë e pakujdesisë, është përplasur me një veturë tjetër që drejtohej nga një shtetas kosovar.
Si pasojë e përplasjes, drejtuesi i automjetit me targa të huaja dhe pasagjeri që ndodhej në të kanë humbur jetën, viktimat vëllezër.
Ndërkohë, drejtuesi i automjetit tjetër, pasi ka marrë trajtim mjekësor, me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.
Indeksonline ka siguruar pamjet e mometit tragjik.
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