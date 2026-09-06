Rezultat tronditës në Gjermani, e djathta ekstreme AfD fiton bindshëm zgjedhjet në Saksoni-Anhalt
Në shtetin federal të Saksonisë-Anhaltit në Gjermaninë Lindore, qendrat e votimit ku rreth 1.7 milionë votues votuan për mbledhjen e re të parlamentit krahinor, janë mbyllur.
Sipas sondazheve të daljes në zgjedhje, Alternativa për Gjermaninë (AfD) e krahut të djathtë fitoi bindshëm me 44.5% të votave.
Krahasuar me zgjedhjet e fundit, kjo është një rritje prej gati 24%.
Nga ana tjetër, Bashkimi Kristian Demokrat (CDU) pësoi një rënie dhe fitoi vetëm 18.5% të votave.
E Majta (Die Linke) me 9.5% dhe SPD me 8.0%.
Raportohet se rezultati mund të riformësojë peizazhin politik në Gjermaninë lindore.
Nëse AfD arrin të formojë një qeveri, do të jetë partia e parë e ekstremit të djathtë që do të udhëheqë një shtet gjerman që nga Lufta e Dytë Botërore.
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