Në shtetin federal të Saksonisë-Anhaltit në Gjermaninë Lindore, qendrat e votimit ku rreth 1.7 milionë votues votuan për mbledhjen e re të parlamentit krahinor, janë mbyllur.

Sipas sondazheve të daljes në zgjedhje, Alternativa për Gjermaninë (AfD) e krahut të djathtë fitoi bindshëm me 44.5% të votave.

Krahasuar me zgjedhjet e fundit, kjo është një rritje prej gati 24%.

Nga ana tjetër, Bashkimi Kristian Demokrat (CDU) pësoi një rënie dhe fitoi vetëm 18.5% të votave.

E Majta (Die Linke) me 9.5% dhe SPD me 8.0%.

Raportohet se rezultati mund të riformësojë peizazhin politik në Gjermaninë lindore.

Nëse AfD arrin të formojë një qeveri, do të jetë partia e parë e ekstremit të djathtë që do të udhëheqë një shtet gjerman që nga Lufta e Dytë Botërore.

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