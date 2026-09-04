Në kërkim të një pune? Këto janë konkurset e javës në Telegrafi Jobs
Jeni në kërkim të një pune të re?
Kjo javë, Telegrafi Jobs sjell dhjetëra mundësi punësimi në disa qytete të Kosovës, duke ju afruar më shumë gjasa për të gjetur pozitën që ju përshtatet. Nga shërbimi ndaj klientit e logjistika, deri te auditimi i brendshëm, konkurset e reja janë hapur për profile të ndryshme dhe ju presin të aplikoni.
Viva Fresh Store vazhdon zgjerimin e stafit të saj në disa qytete njëkohësisht. Në Prishtinë, kompania kërkon Mirëmbajtëse, Pranues Malli, Sektoriste dhe Arkatare, ndërsa nëse jeni duke kërkuar diçka më afër Drenasit, Viva Fresh Store ka hapur konkurse edhe për Arkatare edhe për Sektoriste.
Po ashtu, Viva Fresh Store kërkon të punësojë në Prizren për pozitat Arkatare, Sektoriste dhe Vozitës B, ndërsa në Obiliq janë hapur konkurse për Sektoriste dhe Arkatare. Vende pune ka edhe në Pejë, ku përveç pozitave të Viva Fresh Store për Sektoriste dhe Arkatare, KRU "Drini i Bardhë" Sh.A kërkon një Zyrtar/e për Auditim të Brendshëm të Kompanisë.
Nëse jeni duke kërkuar punë në Suharekë, Viva Fresh Store ka konkurse të hapura për Arkatare, Pranues Malli dhe Sektoriste. Mund të aplikoni edhe në Ferizaj, ku Viva Fresh Store kërkon Sektoriste dhe Arkatare, ndërsa në Deçan janë të hapura po ashtu pozitat Arkatare dhe Sektoriste. Konkurse ka edhe në Gjakovë, po nga Viva Fresh Store, për Sektoriste dhe Arkatare.
Për më shumë detaje rreth këtyre konkurseve dhe për të aplikuar, vizitoni Telegrafi Jobs.