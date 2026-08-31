Kryeministri kroat: Nëse Serbia organizon një funeral për Mladiqin, do t'ia mbyllë vetes dyert në Bashkimin Evropian
Kryeministri kroat Andrej Plenkoviq është në Slloveni për Forumin Strategjik të Bledit dhe, në margjinat e këtij takimi, ai komentoi njoftimin se Serbia mund të organizojë një funeral për kriminelin e dënuar të luftës Ratko Mladiq.
Sipas tij, Plenkoviq e kuptoi se ky ishte një skenar i mundshëm dhe se nuk ishte marrë një vendim përfundimtar. Megjithatë, ai e dënoi vetë idenë, transmeton Telegrafi.
"Mladiq është një kriminel lufte që ishte komandant në Knin dhe është përgjegjës për krimet më të rënda në Shkabrnja dhe pjesë të tjera të Kroacisë", tha Plenkoviq.
Ai gjithashtu komentoi mbi këtë veprim të mundshëm nga autoritetet serbe përmes prizmit të integrimit në Bashkimin Evropian.
"Është sikur po i mbyllin dyert e Bashkimit Evropian për veten e tyre", tha ai, duke shtuar se kishte diskutuar edhe për këtë temë me disa aktorë në takim, megjithëse nuk specifikoi se cilët ishin bashkëbiseduesit e tij.
Ministri serb i Drejtësisë, Nenad Vujiq, njoftoi se Mladiq do të varrosej me nderimet më të larta shtetërore dhe ushtarake, por presidenti i vendit, Aleksandar Vuçiq, më vonë e mohoi këtë, duke deklaruar se vendimi nuk ishte marrë ende nga anëtarët e familjes.
Kujtojmë se më parë, edhe Kroacia reagoi ndaj skandalit në Mal të Zi, ku Kryetari i Parlamentit, Andrija Mandiq, i dërgoi një mesazh ngushëllimi familjes së kriminelit të luftës.
Ministria e Jashtme kroate e dënoi veprimin e Mandiqit dhe gjithashtu theksoi se gjëra të tilla janë të papajtueshme me rrugën evropiane të Malit të Zi. /Telegrafi/