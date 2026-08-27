Media malazeze: Serbia dhe Shqipëria janë vendet që Spajiq kishte parasysh kur foli për veprimtari hibride
Kryeministri i Malit të Zi, Milojko Spajiq njoftoi se ka informacione serioze të sigurisë operative se mbyllja e njoftuar e kapitujve të rinj të negociatave në negociatat me Brukselin do të pasohet nga një veprim hibrid i koordinuar, që përfshin zyrtarë nga të paktën dy vende në rajon.
Serbia dhe Shqipëria janë dy vendet për të cilat kryeministri Milojko Spajiq po i referohej në postimin e tij në rrjetin social "X", në të cilin foli për veprim hibrid, ka mësuar "Vijesti" nga disa burime, transmeton Telegrafi.
Spajiq njoftoi më herët sot se ka informacione serioze të sigurisë operative se mbyllja e njoftuar e kapitujve të rinj të negociatave në negociatat me Brukselin do të pasohet nga një veprim hibrid i koordinuar, që përfshin zyrtarë nga të paktën dy vende në rajon.
"Sipas njohurive tona, aktivitete të tilla synojnë destabilizimin e Malit të Zi, me mbështetjen e pritur të aktorëve të caktuar politikë dhe një pjese të skenës mediatike në vendin tonë. Ne i dimë këto qëllime dhe jemi të vetëdijshëm për qëllimin e tyre. Përpjekjet për destabilizim nuk do ta ndryshojnë kursin tonë dhe as nuk do ta ndalojnë rrugën evropiane të Malit të Zi, e cila është më e madhe se interesi i përditshëm i çdo strukture politike", shkroi ai në rrjetin social X.
Operacionet hibride janë përdorimi i koordinuar dhe keqdashës i një përzierjeje metodash konvencionale dhe jokonvencionale, siç janë mjetet politike, informative, ekonomike, kibernetike dhe ushtarake, me qëllim destabilizimin e një kundërshtari pa filluar konflikt të hapur ushtarak. /Telegrafi/