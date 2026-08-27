Kompletohet shorti i Ligës së Kampionëve, 36 skuadrat mësojnë rivalët në fazën e ligës
- 27/08/2026 19:13- Kundërshtarët e AEK Athina
- 27/08/2026 19:12- Kundërshtarët e Slovan Bratisllavës
- 27/08/2026 19:11- Kundërshtarët e LASK
- 27/08/2026 19:10- Kundërshtarët e Comos
- 27/08/2026 19:10- Kundërshtarët e Sabah
- 27/08/2026 19:10- Kundërshtarët e Viking
- 27/08/2026 19:09- Kundërshtarët e Stuttgart
- 27/08/2026 19:08- Kundërshtarët e Slavia Pragë
- 27/08/2026 19:08- Kundërshtarët e Lens
- 27/08/2026 19:07- Ekipet nga vazot 2 dhe 3 mësojnë kundërshtarët
- 27/08/2026 19:05- Kundërshtarët e Galatasaray
- 27/08/2026 19:05-Kundërshtarët e Shakhatar
- 27/08/2026 19:05- Kundërshtarët e Fenerbahce
- 27/08/2026 19:04- Kundërshtarët e Villarreal
- 27/08/2026 19:04- Kundërshtarët e RB Leipzig
- 27/08/2026 19:02- Kundërshtarët e Napolit
- 27/08/2026 19:02- Kundërshtarët e Lille
- 27/08/2026 19:02- Kundërshtarët e Bodo/Glimt
- 27/08/2026 19:01- Kundërshtarët e Feyenoord
- 27/08/2026 18:53- Kundërshtarët e PSV
- 27/08/2026 18:52- Kundërshtarët e Sporting
- 27/08/2026 18:51- Kundërshtarët e Man Utd
- 27/08/2026 18:51-Kundërshtarët e Romës
- 27/08/2026 18:50- Kundërshtarët e Real Betis
- 27/08/2026 18:49- Kundërshtarët e Aston Villa
- 27/08/2026 18:49- Kundërshtarët e Club Brugge
- 27/08/2026 18:48- Kundërshtarët e Portos
- 27/08/2026 18:48- Kundërshtarët e Borussia Dortmund
- 27/08/2026 18:42- Këta ishin kundërshtarët për nëntë ekipet e vazos 1
- 27/08/2026 18:41- Kundërshtarët e Bayern Munich
- 27/08/2026 18:40- Kundërshtarët e Arsenalit
- 27/08/2026 18:39- Kundërshtarët e Liverpoolit
- 27/08/2026 18:38- Kundërshtarët e PSG
- 27/08/2026 18:37- Kundërshtarët e Atletico Madridit
- 27/08/2026 18:36- Kundërshtarët e Barcelonës
- 27/08/2026 18:35-Kundërshtarët e Interit
- 27/08/2026 18:32- Kundërshtarët e Man Cityt
- 27/08/2026 18:31- Kundërshtarët e Real Madridit
- 27/08/2026 18:25- Gjithçka gati – protagonistët afër vazove
- 27/08/2026 18:22- Thierry Henry fiton çmimin President Award 2026 të UEFA-s
- 27/08/2026 18:09- Marquinhos merr çmimin e parë të UEFA-s për Respektin: Përtej Lojës
- 27/08/2026 17:03- Orari i ndeshjeve të fazës së ligës në Ligën e Kampionëve
- 27/08/2026 16:58- Ku luhet finalja?
- 27/08/2026 16:56- Si hidhet shorti?
- 27/08/2026 16:54- Vazot
Është kompletuar shorti i fazës së ligës së Ligës së Kampionëve, ku 36 skuadrat pjesëmarrëse kanë mësuar kundërshtarët e tyre.
Shorti ka përcaktuar përballjet që do të zhvillohen në fazën e ligës, në një format ku secila skuadër do të luajë ndaj tetë kundërshtarëve të ndryshëm.
Tashmë të gjitha skuadrat e dinë rrugëtimin e tyre në garën më prestigjioze evropiane për klube, me sfidat e para që pritet të sjellin përballje të mëdha.
27/08/2026 19:13- Kundërshtarët e AEK Athina
27/08/2026 19:12- Kundërshtarët e Slovan Bratisllavës
27/08/2026 19:11- Kundërshtarët e LASK
27/08/2026 19:10- Kundërshtarët e Comos
27/08/2026 19:10- Kundërshtarët e Sabah
27/08/2026 19:10- Kundërshtarët e Viking
27/08/2026 19:09- Kundërshtarët e Stuttgart
27/08/2026 19:08- Kundërshtarët e Slavia Pragë
27/08/2026 19:08- Kundërshtarët e Lens
27/08/2026 19:07- Ekipet nga vazot 2 dhe 3 mësojnë kundërshtarët
27/08/2026 19:05- Kundërshtarët e Galatasaray
27/08/2026 19:05-Kundërshtarët e Shakhatar
27/08/2026 19:05- Kundërshtarët e Fenerbahce
27/08/2026 19:04- Kundërshtarët e Villarreal
27/08/2026 19:04- Kundërshtarët e RB Leipzig
27/08/2026 19:02- Kundërshtarët e Napolit
27/08/2026 19:02- Kundërshtarët e Lille
27/08/2026 19:02- Kundërshtarët e Bodo/Glimt
27/08/2026 19:01- Kundërshtarët e Feyenoord
27/08/2026 18:53- Kundërshtarët e PSV
27/08/2026 18:52- Kundërshtarët e Sporting
27/08/2026 18:51- Kundërshtarët e Man Utd
27/08/2026 18:51-Kundërshtarët e Romës
27/08/2026 18:50- Kundërshtarët e Real Betis
27/08/2026 18:49- Kundërshtarët e Aston Villa
27/08/2026 18:49- Kundërshtarët e Club Brugge
27/08/2026 18:48- Kundërshtarët e Portos
27/08/2026 18:48- Kundërshtarët e Borussia Dortmund
27/08/2026 18:42- Këta ishin kundërshtarët për nëntë ekipet e vazos 1
27/08/2026 18:41- Kundërshtarët e Bayern Munich
27/08/2026 18:40- Kundërshtarët e Arsenalit
27/08/2026 18:39- Kundërshtarët e Liverpoolit
27/08/2026 18:38- Kundërshtarët e PSG
27/08/2026 18:37- Kundërshtarët e Atletico Madridit
27/08/2026 18:36- Kundërshtarët e Barcelonës
27/08/2026 18:35-Kundërshtarët e Interit
27/08/2026 18:32- Kundërshtarët e Man Cityt
27/08/2026 18:31- Kundërshtarët e Real Madridit
27/08/2026 18:25- Gjithçka gati – protagonistët afër vazove
Giorgio Marchetti nga UEFA dhe Thierry Henry dhe David Villa do të tërheqin shortin e Ligës së Kampionëve.
27/08/2026 18:22- Thierry Henry fiton çmimin President Award 2026 të UEFA-s
Presidenti i UEFA-s, Aleksander Čeferin, ka thënë:
“Shpejtësia, eleganca, teknika dhe finalizimi i ftohtë e bënë Henryn një sulmues për epokat – ndërsa ai vazhdon të shkruajë historinë e tij në sport, tashmë si një analist i klasit botëror.
27/08/2026 18:09- Marquinhos merr çmimin e parë të UEFA-s për Respektin: Përtej Lojës
Kapiteni i Paris Saint-Germain u emërua fituesi i parë i çmimit të ri të UEFA-s, duke njohur një akt sportiviteti që tejkaloi kufijtë e sportit.
Menjëherë pas finales së Ligës së Kampionëve UEFA 2026, Marquinhos kaloi kufijtë e rivalitetit për të ngushëlluar Gabriel Magalhães, bashkëkombësin e tij brazilian dhe kundërshtarin e tij atë natë.
Në vend që t'i bashkohej festimeve, kapiteni i PSG shkoi për t'i ofruar mbështetje një kolegu profesionist, penalltia e të cilit e humbur në penallti kishte vendosur ndeshjen e sezonit.
27/08/2026 17:03- Orari i ndeshjeve të fazës së ligës në Ligën e Kampionëve
Xhiro 1 e ndeshjeve: 8-10 shtator 2026
Xhiro e 2-të e ndeshjeve: 13/14 tetor 2026
Xhiro e 3-të e ndeshjeve: 20/21 tetor 2026
Xhiro e 4-të e ndeshjeve: 3-4 nëntor 2026
Xhiro e 5-të e ndeshjeve: 24/25 nëntor 2026
Xhiro e 6-të e ndeshjeve: 8/9 dhjetor 2026
Xhiro e 7-të e ndeshjeve: 19/20 janar 2027
Xhiro e 8-të e ndeshjeve: 27 janar 2027
27/08/2026 16:58- Ku luhet finalja?
Stadiumi Metropolitano në Madrid do të presë finalen e Ligës së Kampionëve të shtunën, më 5 qershor 2027.
Kjo do të jetë hera e dytë që Metropolitano, shtëpia e Atlético de Madrid që nga viti 2017, ka pritur finalen. Në vitin 2019, Liverpooli mundi Tottenhamin 2-0 në këtë stadium për të fituar titullin e tyre të gjashtë.
27/08/2026 16:56- Si hidhet shorti?
Procesi i shortit është i thjeshtë dhe do ta përsërisim disa herë. Kemi katër vazo me nga nëntë ekipe secila.
Topi i një ekipi do të tërhiqet nga Vazo 1 dhe kompjuteri do t'u caktojë atyre tetë kundërshtarë, dy për vazo: njëri në shtëpi dhe tjetri jashtë fushe. Kjo do të bëhet për të 36 ekipet.
27/08/2026 16:54- Vazot
Vazo 1: PSG, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid.
Vazo 2: Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges, Real Betis, PSV.
Vazo 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar, Galatasaray.
Vazo 4: Slavia Prague, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como, Lens, Viking, Sabah.