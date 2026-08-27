Është kompletuar shorti i fazës së ligës së Ligës së Kampionëve, ku 36 skuadrat pjesëmarrëse kanë mësuar kundërshtarët e tyre.

Shorti ka përcaktuar përballjet që do të zhvillohen në fazën e ligës, në një format ku secila skuadër do të luajë ndaj tetë kundërshtarëve të ndryshëm.

Tashmë të gjitha skuadrat e dinë rrugëtimin e tyre në garën më prestigjioze evropiane për klube, me sfidat e para që pritet të sjellin përballje të mëdha.

27/08/2026 19:13- Kundërshtarët e AEK Athina

27/08/2026 19:12- Kundërshtarët e Slovan Bratisllavës

27/08/2026 19:11- Kundërshtarët e LASK

27/08/2026 19:10- Kundërshtarët e Comos

27/08/2026 19:10- Kundërshtarët e Sabah

27/08/2026 19:10- Kundërshtarët e Viking

27/08/2026 19:09- Kundërshtarët e Stuttgart

27/08/2026 19:08- Kundërshtarët e Slavia Pragë

27/08/2026 19:08- Kundërshtarët e Lens

27/08/2026 19:07- Ekipet nga vazot 2 dhe 3 mësojnë kundërshtarët

27/08/2026 19:05- Kundërshtarët e Galatasaray

27/08/2026 19:05-Kundërshtarët e Shakhatar

27/08/2026 19:05- Kundërshtarët e Fenerbahce

27/08/2026 19:04- Kundërshtarët e Villarreal

27/08/2026 19:04- Kundërshtarët e RB Leipzig

27/08/2026 19:02- Kundërshtarët e Napolit

27/08/2026 19:02- Kundërshtarët e Lille

27/08/2026 19:02- Kundërshtarët e Bodo/Glimt

27/08/2026 19:01- Kundërshtarët e Feyenoord

27/08/2026 18:53- Kundërshtarët e PSV

27/08/2026 18:52- Kundërshtarët e Sporting

27/08/2026 18:51- Kundërshtarët e Man Utd

27/08/2026 18:51-Kundërshtarët e Romës

27/08/2026 18:50- Kundërshtarët e Real Betis

27/08/2026 18:49- Kundërshtarët e Aston Villa

27/08/2026 18:49- Kundërshtarët e Club Brugge

27/08/2026 18:48- Kundërshtarët e Portos

27/08/2026 18:48- Kundërshtarët e Borussia Dortmund

27/08/2026 18:42- Këta ishin kundërshtarët për nëntë ekipet e vazos 1

27/08/2026 18:41- Kundërshtarët e Bayern Munich

27/08/2026 18:40- Kundërshtarët e Arsenalit

27/08/2026 18:39- Kundërshtarët e Liverpoolit

27/08/2026 18:38- Kundërshtarët e PSG

27/08/2026 18:37- Kundërshtarët e Atletico Madridit

27/08/2026 18:36- Kundërshtarët e Barcelonës

27/08/2026 18:35-Kundërshtarët e Interit

27/08/2026 18:32- Kundërshtarët e Man Cityt

27/08/2026 18:31- Kundërshtarët e Real Madridit

27/08/2026 18:25- Gjithçka gati – protagonistët afër vazove


Giorgio Marchetti nga UEFA dhe Thierry Henry dhe David Villa do të tërheqin shortin e Ligës së Kampionëve.

27/08/2026 18:22- Thierry Henry fiton çmimin President Award 2026 të UEFA-s

Presidenti i UEFA-s, Aleksander Čeferin, ka thënë:

“Shpejtësia, eleganca, teknika dhe finalizimi i ftohtë e bënë Henryn një sulmues për epokat – ndërsa ai vazhdon të shkruajë historinë e tij në sport, tashmë si një analist i klasit botëror.

27/08/2026 18:09- Marquinhos merr çmimin e parë të UEFA-s për Respektin: Përtej Lojës

Kapiteni i Paris Saint-Germain u emërua fituesi i parë i çmimit të ri të UEFA-s, duke njohur një akt sportiviteti që tejkaloi kufijtë e sportit.

Menjëherë pas finales së Ligës së Kampionëve UEFA 2026, Marquinhos kaloi kufijtë e rivalitetit për të ngushëlluar Gabriel Magalhães, bashkëkombësin e tij brazilian dhe kundërshtarin e tij atë natë.

Në vend që t'i bashkohej festimeve, kapiteni i PSG shkoi për t'i ofruar mbështetje një kolegu profesionist, penalltia e të cilit e humbur në penallti kishte vendosur ndeshjen e sezonit.

27/08/2026 17:03- Orari i ndeshjeve të fazës së ligës në Ligën e Kampionëve

Xhiro 1 e ndeshjeve: 8-10 shtator 2026

Xhiro e 2-të e ndeshjeve: 13/14 tetor 2026

Xhiro e 3-të e ndeshjeve: 20/21 tetor 2026

Xhiro e 4-të e ndeshjeve: 3-4 nëntor 2026

Xhiro e 5-të e ndeshjeve: 24/25 nëntor 2026

Xhiro e 6-të e ndeshjeve: 8/9 dhjetor 2026

Xhiro e 7-të e ndeshjeve: 19/20 janar 2027

Xhiro e 8-të e ndeshjeve: 27 janar 2027

27/08/2026 16:58- Ku luhet finalja?

Stadiumi Metropolitano në Madrid do të presë finalen e Ligës së Kampionëve të shtunën, më 5 qershor 2027.

Kjo do të jetë hera e dytë që Metropolitano, shtëpia e Atlético de Madrid që nga viti 2017, ka pritur finalen. Në vitin 2019, Liverpooli mundi Tottenhamin 2-0 në këtë stadium për të fituar titullin e tyre të gjashtë.

27/08/2026 16:56- Si hidhet shorti?

Procesi i shortit është i thjeshtë dhe do ta përsërisim disa herë. Kemi katër vazo me nga nëntë ekipe secila.

Topi i një ekipi do të tërhiqet nga Vazo 1 dhe kompjuteri do t'u caktojë atyre tetë kundërshtarë, dy për vazo: njëri në shtëpi dhe tjetri jashtë fushe. Kjo do të bëhet për të 36 ekipet.

27/08/2026 16:54- Vazot

Vazo 1: PSG, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid.

Vazo 2: Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges, Real Betis, PSV.

Vazo 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar, Galatasaray.

Vazo 4: Slavia Prague, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como, Lens, Viking, Sabah.