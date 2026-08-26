Birra Dukagjini - krenaria e re lokale, nga Hotel Dukagjini
Hotel Dukagjini sjell një përvojë të re për adhuruesit e birrës, duke prezantuar Birrën Dukagjini, një produkt lokal të krijuar në Pejë, që synon të bëhet pjesë e identitetit dhe eksperiencës së hotelit.
E prodhuar me kujdes dhe pasion, Birra Dukagjini vjen si një shtesë e re në ofertën gastronomike të Hotel Dukagjinit, duke kombinuar freskinë e një birre të përgatitur lokalisht me traditën e një prej emrave më të njohur të hotelerisë në Pejë.
Një produkt lokal, i krijuar për përvojën e Dukagjinit
Ideja prapa Birrës Dukagjini është e thjeshtë: mysafirëve të hotelit dhe vizitorëve t'u ofrohet diçka autentike, që lidhet drejtpërdrejt me vendin ku po qëndrojnë.
Në një kohë kur konsumatorët po kërkojnë gjithnjë e më shumë produkte me identitet dhe origjinë lokale, Hotel Dukagjini po e zgjeron eksperiencën e tij përtej akomodimit dhe gastronomisë tradicionale.
Birra Dukagjini është krijuar për t'u shijuar pikërisht aty ku lind - në Pejë.
Nga procesi i përgatitjes e deri te momenti kur shërbehet në tavolinë, fokusi është te freskia, cilësia dhe krijimi i një produkti që përfaqëson karakterin lokal.
Peja, tradita dhe një shije e re
Peja prej kohësh njihet për natyrën, gastronominë dhe kulturën e saj të mikpritjes. Me Birrën Dukagjini, kësaj eksperience i shtohet edhe një produkt i ri që synon të krijojë një lidhje edhe më të fortë mes vizitorit dhe destinacionit.
Birra tashmë është pjesë e ofertës së Hotel Dukagjinit dhe mund të provohet nga mysafirët dhe vizitorët që duan të zbulojnë një shije të re të krijuar në vend.
“Nga sot, përvojës tuaj në Hotel Dukagjini i shtohet shija më e re e vendit – një produkt lokal i krijuar me pasion, për t’i dhënë çdo momenti shijen e përsosur të freskisë”, thuhet në prezantimin e produktit.
Me këtë risi, Hotel Dukagjini vazhdon të investojë në eksperienca që ndërthurin mikpritjen, gastronominë dhe produktet lokale, duke i dhënë vizitorëve edhe një arsye më shumë për ta përjetuar Pejën përmes shijeve të saj.
Birra Dukagjini - e krijuar në Pejë, për t’u shijuar në Dukagjin.