Kontrollimi i çantave dhe ndalimi i celularëve, Gjakova me shkallën më të lartë të sigurisë në shkolla sipas ZKA-së
Komuna e Gjakovës ka shënuar nivelin më të lartë të zbatimit të masave parandaluese për sigurinë në shkolla, megjithëse sfidat me raportimin e rasteve të dhunës dhe praninë e armëve mbeten të pranishme.
Raporti i Zyrës Kombëtare të Auditimit tregon se në 7 shkollat e përfshira në mostrën e Gjakovës janë identifikuar 107 raste dhune në evidencat e brendshme, kundrejt 49 rasteve të evidentuara nga Policia e Kosovës dhe 25 rasteve të raportuara në sistemin SMIA.
Sipas të dhënave, Gjakova prin me masa konkrete organizative, raporton Telegrafi.
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Të gjitha shkollat e vizituara zbatojnë planin e kujdestarisë në korridore, ndërsa 86 për qind e tyre kryejnë kontrolle të rregullta te nxënësit.
Si rezultat i këtyre masave, 71 për qind e nxënësve të anketuar janë deklaruar se ndihen të sigurt në shkollë, që përbën përqindjen më të lartë mes tri komunave të audituara.
Ndër praktikat e veçanta të evidencuara në Gjakovë është ajo e shkollës "Hajdar Dushi", ku në orën e parë të mësimit mblidhen telefonat celularë të të gjithë nxënësve dhe ruhen në sallën e arsimtarëve deri në përfundim të orarit.
Pavarësisht nivelit më të lartë të disiplinës, 16 për qind e nxënësve të anketuar në këtë komunë kanë deklaruar se kanë qenë dëshmitarë të posedimit të armëve në ambientet e shkollës. /Telegrafi/