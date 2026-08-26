Nëse jeni në kërkim të një prone për banim apo investim, kjo shtëpi me sipërfaqe 280m² në lagjen "City Home", Matiçan, mund të jetë zgjedhja e duhur për ju. Prona ofrohet për shitje me çmim 410,000 euro dhe është ndërtuar nga Vëllezërit Asllani.
Shtëpia ka orientim të mirë nga të gjitha anët, që i mundëson ndriçim natyral gjatë gjithë ditës. Ajo ndahet në përdhes dhe dy kate, me këtë renditje të hapësirave të brendshme: qëndrim ditor, kuzhinë, pesë dhoma gjumi, katër banjo, depo dhe ballkon.
Sistemi i ngrohjes është i mundësuar përmes pompës termike, ndërsa shtëpia është e pajisur edhe me kondicioner, çka siguron komoditet gjatë gjithë vitit.
Prona shtrihet në një truall me sipërfaqe 2.87 Ari dhe ofron oborr të rregulluar, garazh, si dhe hapësirë për vendparkim të jashtëm, duke i dhënë banorëve komoditet shtesë.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- Sipërfaqe: 280m²
- 5 dhoma gjumi
- 4 banjo
- 1 tarracë
- Truall: 2.87 Ari
- Dokumentacioni me noter
- Orientimi: Lindje, Perëndim, Jug, Veri
- Mobilimi: Pa mobilim
- Sistemi i ngrohjes: Pompë termike
- Garazh
- Vendparkim
- Kondicioner
Shtëpia gjendet në lagjen "City Home" në Matiçan, një zonë e qetë me qasje në linja të trafikut urban, çka e bën lokacionin të përshtatshëm për banim familjar dhe të lehtë për lidhje me pjesë të tjera të qytetit.
Kontakti:
Agjenti: Milot Berisha
Emaili: milot.berisha@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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