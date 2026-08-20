Nëse jeni në kërkim të një banese funksionale, mirë të organizuar dhe në një nga lokacionet më aktive të qytetit, kjo pronë te Qafa ofron kushte të favorshme për një jetë komode në qendër të Prishtinës.
Banesa ndodhet në rrugën "Perandori Dioklecian", afër Credins Bank Kosova, dhe ka sipërfaqe prej 88.11m². Prona ka orientim nga të gjitha anët, duke siguruar ndriçim natyral gjatë gjithë ditës në hapësirat e brendshme.
Banesa ofron një organizim funksional me qëndrim ditor, kuzhinë, dy dhoma gjumi, banjo, tualet, depo dhe ballkon, duke krijuar një hapësirë të përshtatshme si për çifte ashtu edhe për familje të vogla.
Prona ka sistem të ngrohjes me energji elektrike, ndërsa ndërtesa ku ndodhet banesa është e pajisur me ashensor dhe ofron hapësirë për vendparkim. Gjithashtu, banesa është e pajisur me fletë poseduese dhe dokumentacioni i shitblerjes realizohet te noteri.
Lokacioni te Qafa e plotëson ofertën me një zonë të zhvilluar, aktive dhe të frekuentuar, që përfshin të gjitha shërbimet e nevojshme si shërbimet komunale, bankare, shkollat, marketet dhe qendrat e mjekësisë. Kjo e bën pronën të përshtatshme si për vendasit ashtu edhe për banorët e rinj të zonës.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 2 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 1 tarracë
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me noter
- Orientimi: Lindje, Perëndim, Jug, Veri
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Ashensor
- Vendparkim
- TV
Kontakti:
Agjenti: Agan Ramaxhiku
Email: agan.ramaxhiku@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
Trending Real Estate
Telegrafi Real Estate në Email
Regjistrohu dhe pranoj ofertatme te reja ne emailin tend