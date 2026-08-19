Nëse jeni në kërkim të një shtëpie me hapësirë të bollshme, organizim të përshtatshëm për familje dhe ambient më të qetë pranë Prishtinës, kjo pronë në Sofali ofron kushte të favorshme për një mënyrë komode të jetesës.
Shtëpia ndodhet në rrugën "Sabit Mushica" dhe ka sipërfaqe prej 150m², ndërsa përfshin edhe 50m² nënkulm. Prona është e ndërtuar mbi një truall prej 1.7 ari dhe ka orientim nga jugu dhe perëndimi, duke mundësuar ndriçim të mirë natyral në hapësirat e brendshme.
E strukturuar në përdhes, dy kate dhe nënkulm, shtëpia ofron një organizim funksional me qëndrim ditor, kuzhinë, gjashtë dhoma gjumi, tri banjo, depo dhe dy ballkone. Numri i madh i dhomave krijon hapësirë të mjaftueshme për familje që kërkojnë më shumë privatësi dhe fleksibilitet në organizimin e ambienteve.
Prona ka sistem të ngrohjes me energji elektrike, hapësirë për vendparkim dhe garazh prej 50m², i cili aktualisht shfrytëzohet si punëtori. Gjithashtu, shtëpia është e pajisur me fletë poseduese dhe dokumentacioni i shitblerjes realizohet te noteri.
Karakteristika dhe informata të pronës
- 6 dhoma gjumi
- 3 banjo
- 2 tarraca
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me noter
- Orientimi: Perëndim, Jug
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Garazh
- Vendparkim
Lokacioni në Sofali e plotëson ofertën me një ambient kryesisht rezidencial, më të qetë dhe të gjelbëruar, ndërsa ruan qasje të përshtatshme drejt qendrës së Prishtinës dhe shërbimeve të nevojshme. Kjo e bën pronën të përshtatshme për familjet që kërkojnë më shumë hapësirë dhe qetësi, pa u larguar shumë nga qyteti.
Për më shumë informacione, vizitoni Telegrafi Real Estate dhe gjeni pronën që i përshtatet nevojave tuaja për banim.
Kontakti:
Agjenti: Lirian Meta
Email: lirian.meta@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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