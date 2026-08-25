Trualli 15 ari për shitje në Zllatar - i përshtatshëm për ndërtim #16317

Nëse jeni në kërkim të një trualli me potencial të lartë ndërtimi dhe lokacion të qetë në periferi të Prishtinës, ky truall në Zllatar ofron kushte ideale për ndërtimin e një shtëpie apo banimi individual.
Trualli ndodhet në Zllatar, Prishtinë, në afërsi të Lagjes Royal Green Residence, dhe shtrihet në një sipërfaqe prej 15 Ari. Prona ka qasje direkte në rrugë dhe është e infrastrukturuar plotësisht, me lidhje në energji elektrike, ujësjellës dhe sistem të kanalizimeve, çka e bën të gatshme për fillimin e ndërtimit pa nevojë për investime shtesë infrastrukturore.
Trualli është i përshtatshëm për ndërtime të ulëta, shtëpi familjare apo banime individuale. Prona ka fletë poseduese, ndërsa kontrata e shitblerjes realizohet te noteri, duke siguruar një proces transparent dhe të sigurt për blerësin.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- Sipërfaqe: 15 Ari
- Lokacioni: Zllatar, Prishtinë
- Afër Lagjes Royal Green Residence
- Qasje në rrugë
- Lidhje me energji elektrike
- Lidhje me ujësjellës
- Lidhje me sistem të kanalizimeve
- I përshtatshëm për ndërtime të ulëta, shtëpi apo banime individuale
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me noter
- Çmimi për Ari: 20,000€
Zllatari është një zonë e qetë e periferisë së Prishtinës, e cila në vitet e fundit po tërheq gjithnjë e më shumë interes për ndërtimin e shtëpive individuale, falë largësisë së shkurtër nga qendra e qytetit dhe afërsisë me lagje të reja të zhvilluara si Royal Green Residence. Kjo e bën lokacionin një zgjedhje të përshtatshme për ata që kërkojnë të kombinojnë qetësinë e një ambienti familjar me qasje të lehtë drejt qytetit.
Kontakti:
Agjenti: Qendresa Balaj
Email: qendresa.balaj@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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