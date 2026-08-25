Petrol Company vazhdon zgjerimin në të gjithë Kosovën, duke qenë çdo ditë edhe më pranë klientëve.

Këtë javë, rrjetit të pikave të tyre iu shtua edhe pika më e re në Ferizaj, në Rrugën Brahim Ademi, afër rrethit.

Me hapjen e kësaj pike, qytetarët e Ferizajt përfitojnë derivate me cilësi të lartë, shërbim profesional dhe çmime të favorshme.

Petrol Company beson se çdo litër duhet të ofrojë më shumë vlerë. Prandaj, klientëve u siguron derivate cilësore dhe të kontrolluara, të cilat kontribuojnë në performancën e automjetit dhe ju mundësojnë të bëni më shumë kilometra me çdo furnizim.

Zgjerimi i tyre është një përkushtim i vazhdueshëm për të sjellë cilësi, kursim dhe shërbim të besueshëm sa më afër çdo qytetari.

Vizitoni pikën e Petrol Company në Ferizaj dhe përfitoni nga çmimet speciale!

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