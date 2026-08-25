Petrol Company - çdo ditë më shumë pika, çdo ditë më afër jush
Petrol Company vazhdon zgjerimin në të gjithë Kosovën, duke qenë çdo ditë edhe më pranë klientëve.
Këtë javë, rrjetit të pikave të tyre iu shtua edhe pika më e re në Ferizaj, në Rrugën Brahim Ademi, afër rrethit.
Me hapjen e kësaj pike, qytetarët e Ferizajt përfitojnë derivate me cilësi të lartë, shërbim profesional dhe çmime të favorshme.
Petrol Company beson se çdo litër duhet të ofrojë më shumë vlerë. Prandaj, klientëve u siguron derivate cilësore dhe të kontrolluara, të cilat kontribuojnë në performancën e automjetit dhe ju mundësojnë të bëni më shumë kilometra me çdo furnizim.
Zgjerimi i tyre është një përkushtim i vazhdueshëm për të sjellë cilësi, kursim dhe shërbim të besueshëm sa më afër çdo qytetari.
Vizitoni pikën e Petrol Company në Ferizaj dhe përfitoni nga çmimet speciale!
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