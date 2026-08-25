Bie nga kati i gjashtë i një banese një e mitur në Pejë, dërgohet në QKUK - rasti po hetohet
Një e mitur sot rreth orës 00:50 ka rënë nga kati i gjashtë i terasës së banesës në rrugën “Myrvete Maksutaj” në Pejë.
Lajmin për Telegrafin e ka bërë të ditur zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Driton Rugova i cili tha se e lënduara nga Spitali i Pejës është transferuar në QKUK.
“Sot rreth orës 00:50, Policia është njoftuar për një rast i cili ka ndodhur rrugën 'Myrvete Maksutaj' në Pejë. Një e mitur ka rënë nga terasa e banesës (kati i 6-të), Policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes. E lënduara është dërguar në Spitalin rajonal në Pejë, e më pas në QKUK-Prishtinë”, ka thënë Rugova.
Ndërkohë, hetuesit e Sektorit Rajonal për Hetime DRP-Pejë, janë duke hetuar se si ka ardhur deri te ky rast. /Telegrafi/
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