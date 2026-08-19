U zhdukën në vitin 1992, gjenden pas më shumë se tre dekadash eshtrat e dy alpinistëve belgë në alpet zvicerane
Trupat e dy alpinistëve belgë që u zhdukën në alpet vicerane 34 vjet më parë janë identifikuar pasi u ekspozuan nga shkrirja e akullit, raportoi të mërkurën agjencia italiane e lajmeve ANSA.
Një alpinist gjeti mbetjet në një akullnajë në Zvicrën jugore pranë kufirit italian në korrik, sipas policisë rajonale të Valais.
Trupat u dërguan në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Spitalin Valais në Sion, ku testet e ADN-së konfirmuan se ato u përkisnin alpinistëve që u zhdukën në zonën Weissmies në vitin 1992, tha policia. Burrat ishin 39 dhe 41 vjeç kur u zhdukën.
Policia e Valais mban të dhëna për njerëzit e raportuar si të zhdukur në rajon që datojnë që nga viti 1925, përfshirë ata që u zhdukën në zona malore dhe përgjatë lumenjve.
Shkrirja e akullnajave ka ekspozuar gjithnjë e më shumë mbetjet e alpinistëve që kishin qenë të bllokuar në akull për vite ose dekada, sipas ANSA-s.
Vitin e kaluar, eshtrat e një alpinisti zviceran i cili u zhduk në vitin 1994 u gjetën në një akullnajë në Ober Gabelhorn në Valais.