Nëse jeni në kërkim të një banese moderne në një nga zonat më premtuese të kryeqytetit, kjo banesë me sipërfaqe 130m² paraqet një mundësi shumë të mirë në shitje. Banesa ofrohet për €188,500 dhe ndodhet te Prishtina e Re, më saktësisht në rrugën "Holger Petersen", në kompleksin Prishtina e Re Residence, ndërtim nga "Lirimi & ACL".
Banesa ka orientim nga lindja, perëndimi dhe jugu, çka mundëson ndriçim natyral gjatë gjithë ditës dhe një ndjesi të këndshme hapësire. Renditja e hapësirave të brendshme përfshin qëndrimin ditor, kuzhinën, tri dhoma gjumi ku njëra prej tyre është master bedroom me garderobë, dy banjo dhe një ballkon. Salloni, kuzhina dhe banjot janë të mobiluara, duke e bërë banesën praktike për shfrytëzim të menjëhershëm.
Sistemi i ngrohjes mundësohet me energji elektrike, ndërsa banesa është e pajisur edhe me kondicioner. Kompleksi ku ndodhet prona disponon ashensor dhe hapësirë për vendparkim, ndërsa dokumentacioni është i rregulluar me avokat.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- Sipërfaqe: 130m²
- 3 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 1 tarracë
- Orientimi: Lindje, Perëndim, Jug
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Ashensor
- Vendparkim
- Kondicioner
- Dokumentacioni me avokat
Prishtina e Re është një zonë e cila është duke u ndërtuar me potencial të jetë ndër zonat më të zhvilluara të qytetit, me infrastrukturë të përfunduar dhe me ndërtime të reja kualitative. Afërsia me të gjitha shërbimet e nevojshme e bën këtë lokacion shumë të përshtatshëm si për banim ashtu edhe për investim.
Kontakti:
Agjenti: Qendresa Balaj
Email: qendresa.balaj@pro-rks.co
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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