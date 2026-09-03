Nëse jeni në kërkim të një banese komode dhe funksionale, kjo banesë me sipërfaqe 114.66m² në Bresje, Fushë Kosovë, paraqet një mundësi shumë të mirë blerjeje. Prona ofrohet me çmim €98,600 dhe ndodhet në rrugën "Tahir Zemaj", brenda Kompleksit Linda, ndërtim nga AL Trade.
Banesa ka orientim nga lindja dhe përfshin qëndrim ditor, kuzhinë, tri dhoma gjumi, banjo, tualet dhe dy ballkone, duke ofruar një shpërndarje të mirë të hapësirave për jetesë të përditshme. Sistemi i ngrohjes funksionon me energji elektrike, ndërsa ndërtesa ku ndodhet banesa është e pajisur me ashensor dhe ka hapësirë të siguruar për vendparkim.
Banesa gjendet në një lokacion shumë të përshtatshëm, me qasje të shpejtë në rrugë kryesore dhe në afërsi të shërbimeve të nevojshme për jetën e përditshme.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- Sipërfaqe: 114.66m²
- 3 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 2 tarraca
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Lindje
- Mobilimi: Pa mobilim
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Ashensor
- Vendparkim
Bresja në Fushë Kosovë është duke u kthyer në një zonë gjithnjë e më të kërkuar për banim, falë qasjes së lehtë në rrugët kryesore dhe afërsisë me qytetin e Prishtinës. Zona ofron një ambient të qetë, të përshtatshëm për familje, e shoqëruar edhe me zhvillim të vazhdueshëm të infrastrukturës dhe shërbimeve përreth.
Kontakti:
Agjenti: Jakup Berisha
Email: jakup.berisha@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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