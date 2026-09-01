Nëse jeni në kërkim të një prone të veçantë me hapësirë të gjerë dhe funksionalitet të lartë, kjo shtëpi me sipërfaqe 410m² në Lagjen e Profesorëve mund të jetë zgjedhja e duhur për ju. Prona ofrohet me qira me çmim 2,300 euro, e vendosur në rrugën "Fatos Limani".
Shtëpia ka orientim nga të gjitha anët, duke siguruar ndriçim natyral gjatë gjithë ditës. Objekti është i strukturuar në përdhes, dy kate dhe nënkulm, ndërsa si ndërtesë është e ndarë në mënyrë simetrike në dy pjesë. Kati përdhes përfshin qëndrim ditor me kuzhinë, kuzhinë verore, banjo, depo dhe garazh. Kati i parë ofron qëndrim ditor, dhomë gjumi master dhe tualet, ndërsa kati i dytë përmban dy dhoma gjumi dhe banjo. Nënkulmi është i shfrytëzueshëm si dhomë pune.
Sistemi i ngrohjes është i mundësuar përmes Termokos. Shtëpia disponon truall me sipërfaqe 5.92 Ari, ku ka edhe hapësirë të mjaftueshme për vendparkim. Prona ofron mundësinë e lëshimit me qira edhe për zyrë, duke e bërë atë opsion të përshtatshëm si për jetesë ashtu edhe për aktivitete afariste.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- Sipërfaqe: 410m²
- Truall: 5.92 Ari
- 7 dhoma gjumi
- 6 banjo
- 8 tarraca
- Orientimi: Veri, Jug, Lindje, Perëndim
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: TermoKos
- Garazh
- Vendparkim
Lagjja e Profesorëve njihet si një prej lagjeve më të kërkuara në Prishtinë, e karakterizuar nga hapësira gjelbëruese dhe qetësi. Lokacioni ofron qasje të afërt me Qendrën e Mjekësisë Familjare, si dhe lidhje të lehtë me rrugët kryesore dhe të gjitha shërbimet e nevojshme për jetën e përditshme.
Kontakti:
Agjenti: Agron Krasniqi
Email: agron.krasniqi@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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