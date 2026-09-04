Nëse jeni në kërkim të një hapësire komerciale me potencial të lartë investimi, ky lokal me sipërfaqe 500m² paraqet një mundësi shumë të mirë në shitje. Lokali ofrohet për €1,600,000 dhe ndodhet te Rruga B, më saktësisht në rrugën "Venet Bajrami", te banesa 13-katëshe.
Lokali ka orientim nga lindja dhe perëndimi dhe disponon një hapësirë të madhe të shfrytëzueshme, çka mundëson fleksibilitet të plotë në organizimin e brendshëm sipas nevojave të biznesit. Përveç hapësirës funksionale, lokali ka edhe tualet, ndërsa sistemi i ngrohjes mundësohet me energji elektrike. Prona ofron gjithashtu hapësirë vendparkimi, duke e bërë edhe më praktike për klientë dhe punonjës.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- Sipërfaqe: 500m²
- Orientimi: Lindje, Perëndim
- Tualet
- Sistemi i ngrohjes: Energji elektrike
- Vendparkim
Rruga B njihet si një zonë e frekuentuar dhe me qasje të mirë nga rrugët kryesore, e rrethuar nga objekte banesore dhe komerciale. Kjo e bën këtë lokacion një zgjedhje të përshtatshme për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme biznesore.
Kontakti:
Agjenti: Fisnik Haliti
Email: fisnik.haliti@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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