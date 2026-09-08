Askush nuk e bëri për 25 vjet, Salah futet në histori të futbollit turk duke thyer rekordin historik
Mohamed Salah ka dëshmuar edhe një herë se klasi nuk njeh moshë, duke thyer një rekord historik të Superligës turke gjatë sezonit të tij të parë spektakolar me Trabzonsporin.
Sulmuesi egjiptian, i cili këtë verë i dha fund aventurës së tij nëntëvjeçare me Liverpoolin, e ka nisur në mënyrë fantastike kapitullin e ri në brigjet e Detit të Zi, pavarësisht fillimit të vështirë të sezonit për klubin e tij të ri.
Salah nuk ka humbur kohë për të lënë gjurmë në futbollin turk, duke vendosur një rekord që kishte mbijetuar për më shumë se dy dekada. Pas transferimit të bujshëm nga ‘Anfield’ te Trabzonspori, 34-vjeçari tashmë ka hyrë në historinë e klubit turk.
Anësori kishte shënuar tre gola në tri paraqitjet e para në kampionat përpara sfidës së fundit ndaj Gençlerbirligi.
Edhe në këtë përballje, Salah dhuroi një tjetër paraqitje të jashtëzakonshme, duke shënuar një gol dhe dhënë një asistim në fitoren bindëse 5-0 të Trabzonsporit.
Me golin e tij, ish-ylli i Liverpoolit u bë lojtari i parë i huaj në historinë e Trabzonsporit që shënon katër gola në tri ndeshjet e para si titullar në Superligën turke, që nga fillimi i regjistrimeve të Optas në sezonin 2000/01.
Rekordi bëhet edhe më i veçantë për shkak të një momenti të rëndësishëm në jetën personale të Salahut. Egjiptiani arriti këtë shifër historike vetëm pak ditë pasi festoi lindjen e djalit të tij të parë, fëmija i tretë që ka me bashkëshorten e tij, Magi.
Ndërsa forma individuale e Salahut ka qenë mbresëlënëse, gjërat nuk kanë shkuar gjithmonë sipas planit për Trabzonsporin.
Skuadra turke pësoi një eliminim befasues nga Liga e Evropës përballë ekipit hungarez Ferencváros, rezultat që bëri që trajneri Fatih Tekke të ofronte menjëherë dorëheqjen e tij.
Megjithatë, pavarësisht vështirësive të klubit, Salah po vazhdon të shkëlqejë dhe tashmë ka vendosur emrin e tij në librat e historisë së futbollit turk./Telegrafi/