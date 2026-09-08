Nëse jeni në kërkim të një hapësire afariste në një nga zonat me zhvillimin më dinamik të kryeqytetit, ky lokal me sipërfaqe 247m² paraqet një mundësi shumë të mirë në shitje. Lokali ofrohet për €395,200 dhe ndodhet te Prishtina e Re, më saktësisht në rrugën "Avni Hodaj", ndërtim nga "Ndërtimtari J".
Lokali ka orientim nga perëndimi dhe jugu, çka i mundëson ndriçim të mirë natyral gjatë pjesës më të madhe të ditës. Hapësira është e madhe dhe plotësisht e shfrytëzueshme, duke lejuar organizim të lirë sipas nevojave të veprimtarisë, qoftë për shitje me pakicë, zyre, shërbime apo qendra të ndryshme afariste. Në kuadër të lokalit gjendet edhe tualeti.
Sistemi i ngrohjes mundësohet me energji elektrike, ndërsa prona ofron edhe vendparkim, element ky me rëndësi të veçantë për një hapësirë afariste me këtë sipërfaqe. Dokumentacioni i pronës është i rregulluar me noter.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- Sipërfaqe: 247m²
- 1 hapësirë
- 1 banjo
- Orientimi: Perëndim, Jug
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Vendparkim
- Dokumentacioni me noter
Prishtina e Re është një zonë në zhvillim të vazhdueshëm, me infrastrukturë të përfunduar dhe me ndërtime të reja kualitative. Me potencial të lartë si për banim ashtu edhe për investim, kjo zonë po shndërrohet në një nga pikat më premtuese të qytetit, ndërsa afërsia me të gjitha shërbimet e nevojshme e bën këtë lokacion shumë të përshtatshëm për zhvillimin e një biznesi.
Kontakti:
Agjenti: Valdrin Gërbeshi
Email: valdrin.gerbeshi@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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