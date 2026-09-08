Como rinovon kontratën e sulmueses pas diagnostikimit me kancer
Como ka vendosur të zgjasë kontratën e sulmueses Roberta Picchi, pasi 34-vjeçarja është diagnostikuar me kancer të gjirit.
Klubi italian, i cili këtë sezon do të debutojë në elitën e futbollit të femrave në Itali, njoftoi se ka rinovuar kontratën e Picchit deri në fund të sezonit 2027/28, si pjesë e “angazhimit të vazhdueshëm” për ta mbështetur futbollisten gjatë kësaj periudhe të vështirë.
Picchi pritet të nisë së shpejti trajtimin dhe do të ketë mbështetjen e stafit mjekësor të Comos, i cili do të bashkëpunojë me specialistët që po ndjekin rastin e saj.
“Gjithë familja e Como 1907 është pranë Robertës dhe do t’i ofrojë asaj dhe familjes së saj gjithë mbështetjen e nevojshme gjatë muajve të ardhshëm”, thuhet në komunikatën e klubit.
“Në këtë moment, kërkojmë që privatësia e Robertës të respektohet, ndërsa ajo përqendrohet te trajtimi dhe rikuperimi”.
Como 1907 can confirm that Roberta Picchi has been diagnosed with breast cancer following a series of medical examinations.
Everyone at Como 1907 is alongside Roberta and will give her and her family all the support they need during the months ahead.
As part of that continued… pic.twitter.com/uJUWPoRi0w
— Como1907 (@Como_1907) September 7, 2026
Picchi ishte pjesë e skuadrës së Comos që sezonin e kaluar triumfoi në Serie B, duke e mbyllur kampionatin 11 pikë përpara Lumezzanes dhe duke siguruar për herë të parë në histori ngjitjen në elitën e futbollit italian për femra.
Vetë futbollistja ka reaguar me një mesazh emocionues në rrjetet sociale.
“Asgjë nuk duhet marrë kurrë si e mirëqenë dhe ndihem me fat”, shkroi Picchi.
“Është koha të luaj ndeshjen time, por do të rikthehem edhe më e vendosur”.
Como, e drejtuar nga Selena Mazzantini, do ta nisë sezonin e ri më 26 shtator, kur do të përballet me Milanin. /Telegrafi/