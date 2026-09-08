APR MOTO – VEÇ PËR MARAKLIIIII!
Ka njerëz që e shohin motorin si mjet transporti.
E ka edhe ata që sapo e ndezin motorin, e dinë pse nuk munden me jetu pa të.
Për këta të dytët është kriju APR MOTO – pakoja e APR-it, e dizajnuar veç për motoristë.
Sepse kur rruga është pasioni yt, edhe asistenca duhet me qenë në nivel. Pa shumë llafe. Pa komplikime. Veç kur të duhet – jemi aty.
- ÇKA PËRFSHIN APR MOTO?
Asistencë kur motori të lë në rrugë
Defekt, problem teknik apo situatë e papritur? Nuk ke nevojë me u marrë vetë me krejt. APR është aty për me të ndihmu.
Transporti i motorit
Nëse motori nuk mundet me vazhdu rrugën, organizohet transporti i tij drejt destinacionit të nevojshëm.
Asistencë në Kosovë
Kudo që të kap problemi brenda territorit të Kosovës, ke mbështetjen e APR.
Ndihmë kur më së paku e pret
Se maraku për motorin është i madh, po edhe një defekt i vogël mjafton me ta prish krejt planin. Me APR MOTO, së paku këtë pjesë s’ke pse me e pas dert.
PSE APR MOTO?
Sepse motoristi nuk don me u ndal.
Don me dalë. Me vozitë. Me eksploru. Me e ndje rrugën.
E kur rruga gjatë rrugës del nje defek që s’e ke planifiku, APR MOTO është aty për ty.